Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu yıl 37.’si düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Briç Festivali’ büyük bir heyecanla başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü işbirliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, başladı. 5 ayrı kategoride düzenlenen etkinlik 5 gün boyunca sürecek.MERSİN (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olarak anılmayı sürdüren etkinliğe, yurt içinden ve yurt dışından 250 sporcu rağbet ediyor.

Taşkın: “5 gün sürecek olan turnuvaya 250 sporcu katılıyor”

Uluslararası Mersin Briç Festivali’ni, Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 37. kez düzenlediklerini kaydeden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “5 gün sürecek olan ve son güne kadar 250 katılımcının katılacağı bu etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonda dereceye girecek olan bütün sporculara değişik ödüllerimiz var. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kerem: “Briç her yaşta oynanabilen ve insanı zinde tutan bir spor”

Briçin her yaştan insanın oynayabileceği bir akıl sporu olduğunu söyleyen Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem, “Bu yıl Uluslararası Mersin Briç Festivali’nin 37.’sini gerçekleştiriyoruz. Festivale katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Briç, her yaşta oynanabilen bir spor. İnsanı zinde tutan, analitik düşünceyi artıran, problem çözme yeteneğini geliştiren bir spor. Herkese briç oynamayı tavsiye ediyoruz. Mersin Briç Spor Kulübü olarak da, briç oynamak isteyenleri kulübümüze bekliyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl turnuvaların ve katılımcıların yoğunlukta olduğunu sözlerine ekleyen Kerem, “5 gün boyunca keyifli bir turnuva olmasını ümit ediyoruz” dedi.

Köksoy: “Yıllardır standardını ve kalitesini bozmayan bir turnuva”

Milli takım bünyesinde şimdiye kadar 250’den fazla briç oynadığını belirten Briç Milli Takım Oyuncusu Enver Köksoy, “Turnuvaya Ankara’dan katılıyorum. Mersin Briç Festivali, uluslararası bir festival. Türkiye’nin en büyük festivallerinden de bir tanesi. Bu sene de 37.’si yapılıyor. Geçmiş senelerden beri standartlarını ve kalitesini bozmadan devam eden, sevdiğimiz festivallerden biri” şeklinde konuştu. Köksoy ayrıca briçin hem oyun, hem de spor müsabakası olarak iki şekilde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Adıgüzel: “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu sene 37’yi devirdik”

Uluslararası Mersin Briç Festivali’ni 37 sene önce zorluklarla oluşturduklarını belirten Briç Milli Takımı eski oyuncularından Canan Adıgüzel, “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu sene 37’yi devirdik. Gerçekten çok keyifli bir camia. Briç oynamayı herkese tavsiye ediyorum. Vermiş olduğu desteklerden dolayı da Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bizim için inanılmaz bir olay. Mersinimiz için güzel bir şey. Devamlı olmasını diliyorum” dedi.