Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın buluştuğu Balıkesir'deki uluslararası tarım çalıştayında Sakarya'yı anlattı. Başkan Yüce, dünyada tarımın öncülerinin katıldığı programda "Tarımı bilen nesil, tarımsal üretim ivmesi, üretim modellerinin gelişimi" vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü 30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı'na katıldı.

Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bakan ile belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

Tarımsal kalkınma ve dünyadaki tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi için bilgi paylaşımını içeren 2 günlük çalıştay, dünyanın bu alandaki en iyi isimlerini bir araya getirdi. "Başkanlar Oturumu" bölümünde moderatörlüğüAgriCities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) Genel Sekteri Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı yaptı, katılımcı belediye başkanları ise konuşmacı olarak yer aldı. Bu oturumda Balıkesir'den dünyaya seslenen Başkan Ekrem Yüce, uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşmak için dünyada tarımsal üretimi teknolojiyi kullanarak hızlandırmak gerektiğini vurguladı.

SAKARYA’NIN MARKA TARIM PROJELERİ

Ayrıca hayvancılığı destekleyecek modelleri üretmek gerektiğinin altını çizen Yüce, Sakarya'da hayata geçirilen 500 dekarlık Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), son 9 ayda 450 ton domates hasat eden Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, 15 çeşit tıbbi aromatik bitki üretiminin yapıldığı Melen Botanik Vadisi, çilek üretimi, hayvancılık destek projelerini anlattı. Sakarya'nın geleceğinin tarımda olduğunu belirten Yüce, "Üretmezsek muhtaç oluruz, tarıma sahip çıkmamız gerekiyor. Tarım bu düşünceyle layık olduğu ilgiyi görecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yüce'nin sunumunda Tarım Lisesi ve tarımda uzman bir neslin yetişmesi notları yer aldı.

Sakarya'nın tarımla kazanan bir şehir haline dönüştüğünü belirten Yüce, "Tarımsal üretime ve hayvancılığa ilgi duyan genç kardeşlerimizi tarımsal üretime ve hayvancılığa yönlendiriyor, destekliyoruz. Sakarya tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam ediyor. Sakarya’mızın geleceği tarım olacak. Unutmayalım ki, eğer bizler üretmezsek, geliştirmezsek başkalarına muhtaç oluruz. Burada değinemediğim ve yürüttüğümüz birçok projemizin tek bir amacı var; ana kaynağımız olan tarıma sahip ve destek çıkmak. Yaptığımız bu istişareler sayesinde ülkemizin her yerinde tarımsal üretim layık olduğu ilgiyi görecek ve ülkemiz kazanacaktır" dedi.

SAKARYA’NIN PROJESİ TÜRKİYE’DE İLK

Geleceğin tarım sektörüne yön verecek neslin Sakarya'da yetiştiğine dikkat çeken Başkan Yüce, Türkiye'de ve hatta dünyada ilk olma özelliği taşıyan projelerinden bahsederken şunları kaydetti:

“Türkiye’de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan Seracılık Mükemmeliyet Merkezimiz ile örtü altı tarımın en ileri örneklerinden birini sunmaktayız. 53 bin metrekarelik alanda son 9 ayda 450 tonun domates hasat ettik. Bunun yanında çilek üretiminde de Pamukova'da 3 çeşit çilek üretiyoruz. 2021 yılında 10 ton, 2022 yılında ise 30 ton hasat yaptık. Şehrimize faydalı bir diğer projemiz; Melen Botanik Vadisi. 60 kilometrelik alanda 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' yapılmakta 15 çeşit bitki yetişiyor. Safran, salep, istiridye mantarı, endüstriyel kenevir, fidan ve süs bitkileri üretiyor, damızlık manda ve kaz yetiştiriyor ve tarımda yenilikçi projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay, 2 gün daha devam edecek ve Türkiye'nin şehirlerdeki tarımsal rotası bu çalışmalarla belirlenecek.