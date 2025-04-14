Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı, Manisa’da gerçekleşti. 300 sporcunun katıldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, organizasyona yönelik imkanları genişleterek daha fazla sporcuyu Manisa’da ağırlamak istediklerini söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan yarışta 300 sporcu 26 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Vestel’in katkılarıyla düzenlenen yarışların startını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyerleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Müdürü Müjde Günderen ve sporseverler birlikte verdi.

“HER YERDEN SPORCULARI MANİSA’DA AĞIRLADIK”

Yurdun dört bir yanından sporcuları ağırladıklarını ve güzel bir organizasyon olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu konuda bize sponsorluk yapan tüm firmalara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta Bisiklet Federasyonu, Valiliğimiz, gençlik spor il müdürlüğümüz ve en önemlisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Başkanımızın büyük katkıları var. Herkese sevgi, saygı ve selamları var. Güzel bir organizasyon oldu. Önemli olan yarışmak, önemli olan yurdun dört bir yanından gelip bu güzel etkinlikte yer almaktır. Her yerden güzel sporcuları karşıladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“MANİSA’YI YÜCELTMEK ASLİ GÖREVİMİZ”

Manisa’yı bir bütün olarak yüceltmenin asli görevleri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Öncelikle Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu şehrimize kazandırmak için çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Bizler de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in katkılarıyla şehrimizin her platformda; ulusal ve uluslararası bağlamda öncü bir kent şehir olması için emin adımlarla ilerliyoruz. Manisa’yı, 17 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesiyle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Böyle hareket ediyoruz. Manisa’yı bir bütün olarak yüceltmek asli görevimiz. Biz de bu görevi yerine getirmeye özen ve ehemmiyet gösteriyoruz. Türkiye’nin her yerinden gelen siz değerli sporcular, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra sayılarımızı ve imkanlarımızı genişleterek sizleri burada ağırlamaya devam etmek istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Şehrimize değer kattınız” ifadelerini kullandı.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda U-17 Erkek kategorisinde; Eren Geçim(Çaykur Rize SK) birinci, Habib Pınar(Kayseri BŞB SK) ikinci, Mustafa Sandık (Kayseri BŞB SK) üçüncü, U-17 Kadınlarda; Berra Nur Erden (Kayseri Gençlik SK) birinci, Beyza Nur Genç (Kayseri Gençlik SK) ikinci, Zeynep Nur Bayram (Yalova Gençlik SK) üçüncü, U-15 Erkeklerde; Fahrettin Yücetaş (Karaman Özel İdaresi SK) birinci, Taha İnce (Sinop SK) ikinci, Emir Çeri (Nevşehir SK) üçüncü. U-15 Kadınlarda; Betül Tanrıkulu (Yalova SK) birinci, Hilal Ece Keski (Manisa Gençlik SK) ikinci, Zeynep Tekin (Sinop SK) üçüncü. U-13 Erkeklerde; Alphan Aktaş (Kapadokya SK) birinci, Bedirhan Özber (Atatürk İzcilik Kulübü) ikinci, Tuna Yıldırım (Sinop SK) üçüncü, U-13 Kadınlarda; Hilal Kaymaz (Akhisar SK) birinci, Miray Akçam (Akhisar SK) ikinci, Elif Su Gülal (Kapadokya SK) üçüncü, U-11 Erkeklerde; Yüşa Kerim Kaba (SBB) birinci, Ömer Yaban Özbek (Taşköprü Kartepe SK) ikinci, Miraç Ali Acar (Akhisar SK) üçüncü, U-11 Kadınlarda; Hiranur Güçlü (Akhisar SK) birinci, Melisa Ateş, (Akhisar SK) ikinci, Hatice İlikhan (Akhisar SK) üçüncü, Elit Erkeklerde; Emre Yavuz ((Birisa SK) birinci, Zeki Kaygısız (İstanbul BŞB SK) ikinci, Süreya Sefa Temel (İstanbul BŞB SK) üçüncü, Elit Kadınlarda; Azize Bekar (Birisa SK) birinci, Ekinler Eke (Büyükçekmece SK) ikinci, Tuğçe Bitirim (Nilüfer SK) üçüncü, Genç Erkeklerde; Çınar Serdaroğlu (MCT Nox SK) birinci, Sami Yusuf Önder (Kayseri BŞB SK) ikinci, Mustafa Demir (Konya Taşkent SK) üçüncü, Genç Kadınlarda; Emine Irmak Sezer (Birisa SK) birinci, Damla Eser (Giresun Gençlik SK) ikinci, Nazife Tuncer (Zirve NS SK) üçüncü, Master Erkeklerde Mehmet Çambazcı birinci, İslam Çavuş ikinci, Nasuh Yılmazdağ üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra seyircilere de sponsorların katkısıyla çekilişle bisiklet ve akıllı saat gibi hediyeler verildi.