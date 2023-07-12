Bursa’da bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan yabancı dansçılar, bu kez yeteneklerini sahnede değil mutfakta gösterdi. Yarışmaya 17 ülkenin dansçılar yörelerine ait yemekleri sergiledi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Durmazlar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 17 ülkeden 650 dansçı ve 20 yerli grubun katılımıyla devam ediyor.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan yarışmacılar, Açıkahava Tiyatrosu’nda yarışma heyecanına keyifli bir mola verdiler. Bursa Gastronomi Derneği'nin katkıları ile düzenlenen mini yemek yarışmasında, dansçılar bu kez becerilerini sahnede değil, mutfakta sergilediler. Ülkelerinden getirdikleri malzemelerle kendi kültürlerine ait yemeklerden yaparak diğer ülke dansçılarına ikram eden ekipler, ayrıca Türk şeflerin de yardımıyla, Bursa’ya özgü yemek ve tatlıları pişirmeye çalıştılar.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 35 yıldır olduğu gibi bu yıl da Bursa’da barış ve kardeşlik rüzgarları estirdiğini hatırlatan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik, Altın Karagöz’ü kazanabilmek için her gün sahnede hünerlerini gösteren dansçıların bu kez mutfakta ter döktüğünü belirtti.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması bünyesinde 2 yıldır düzenledikleri gastronomi etkinliği ile farklı ülkelerden gelen dansçılara kültürlerini tanıtma fırsatı sunduklarını anlatan Ferik, Bursa Gastronomi Derneği işbirliği ile düzenlenen bu etkinlikle Bursa’nın yemek kültürünü de dünya halklarına tanıtma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

FİNAL HEYECANI

4 gündür Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda jüriden en yüksek puanı alabilmek için tün hünerlerini sergileyen ekipler, 12 Temmuz’da (BUGÜN) yapılacak final gecesine hazırlanıyor.

En renkli kostümleri ve en güzel koreografilerini final gecesine saklayan 17 ülkeden 650 dansçı, Altın Karagöz ödülü ile finali Altın Karagöz’ün sahibi olarak tamamlamak için jüri ve izleyenlerin karşısında ter dökecek.

Durmazlar’ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx Karina Otel ve Hayat Hastanesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın, 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak final gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip ise bin Avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak. Bu yıl bir ödülde seyirci oylamaları ile yapılacak. Finalde tüm seyircilerin akıllı cihazlarından yapacakları oylama sonucunda bir ekibe Seyirci Özel Ödülü verilecek.