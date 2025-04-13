Kahranmanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni”, 4 günlük dopdolu programının ardından büyük bir coşkuyla sona erdi. Şölenin son gününde Kahramanmaraşlı çocuklar, farklı mekânlarda düzenlenen etkinliklerle masallar diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıktı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen ve şehirdeki kültür sanat hayatına önemli katkılar sunmayı hedefleyen “Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni”, 4 günlük dopdolu programının ardından büyük bir coşkuyla sona erdi. Masalların büyülü dünyasına kapı aralayan şölen, 9 Nisan Çarşamba günü görkemli bir açılış töreniyle başladı. Şölen boyunca hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen masal anlatıcıları, çocukları hayal gücüyle buluşturan birbirinden etkileyici hikâyelerle sahne aldı.

ÜÇ FARKLI NOKTADA FİNAL ETKİNLİKLERİ

Şölenin son gününde Kahramanmaraşlı çocuklar, farklı mekânlarda düzenlenen etkinliklerle masallar diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Roza Erdem, Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde sahne alırken; Cem Alfar, Hartlap İlkokulu’nda; Mehtap İnan ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla buluştu. Bu özel programlarda çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlikler sırasında masallar sadece bir eğlence unsuru değil; aynı zamanda çocukların düşünsel gelişimlerini destekleyen birer kültürel miras aracı olarak sunuldu.

BİNLERCE ÇOCUĞA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Dört gün boyunca süren şölende Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen masal anlatıcıları ve edebiyatçılar, binlerce çocukla buluştu. Anlattıkları masallarla çocukların hayal gücünü besleyen anlatıcılar, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılma hedefi doğrultusunda da önemli bir adım atmış oldu. Katılımcılar, kültürel aktarımın en etkili yollarından biri olan sözlü anlatım geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ KAHRAMANMARAŞ’TA ATTI

Kültürel zenginliği ve edebiyat geçmişiyle öne çıkan Kahramanmaraş, bu anlamlı etkinlikle bir kez daha sanatın ve kültürün merkezi olduğunu kanıtladı. Uluslararası katılımın sağlandığı şölende, yerel değerlerle evrensel masalların buluşması, şehre yepyeni bir kültürel soluk kazandırdı. “Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni”, hem çocukların hem de yetişkinlerin gönlünde iz bırakırken, Kahramanmaraş’ın kültür sanat vizyonuna da güçlü bir katkı sundu.