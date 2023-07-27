Fransa, İtalya, İspanya ve Kolombiya’dan dünyaca ünlü göstergebilim uzmanı profesörler ‘Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Buluşmaları’ için Körfez bölgemize geldi. Göstergebilim buluşmaları 28 Temmuz’a kadar devam edecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Buluşmaları adlı bilimsel etkinlik, 24 Temmuz 2023 pazartesi günü başladı. Güre’de başlayan etkinliğin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu katıldılar. Edremit ilçesine bağlı turistik beldemiz olan Güre’de gerçekleşen Balıkesir Uluslararası Göstergebilim seminerlerine Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya ve Kolombiya’dan ünlü göstergebilim uzmanları katıldı.

GÖSTERGEBİLİM BULUŞMALARI İŞBİRLİĞİNDE YAPILIYOR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM), NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve TAMGA Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi ortaklığında yapılacak olan seminerler; Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği’nin (IASS-AIS -The International Associationfor Semiotic Studies) himayesinde düzenleniyor. Ayrıca etkinliğe CeReS – Centre d’Edtudes Sémiotiques, EPHEP- Ecole Proriques de Hautes Etudes-Paris, FACETS-Face Aesthetics in Contemporary E-Techological Societies ve Université Paris 8 -Vincennes Saint Denis; Coruna Üniversitesi ve Kolombiya Milli Üniversitesi gibi üniversite ve araştırma merkezlerinden uzmanlar katılıyor.

FARKLI KONULAR ALANIN UZMANLARINCA TARTIŞILACAK Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Etkinliklerinde Paris Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bruno Canque Canlılar Göstergebilimi; Paris 8 Saint Denis Üniversitesinden Prof. Dr. Dennis Bertrant Toplum, çevre, siyaset ve mitik unsurların göstergebilimsel ilişkileri, İstinye Üniversitesi’nden Betül Çanakpınar Siyasal Söyleme Göstergebilimsel Yaklaşım; Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Halime Yücel iletişim, reklam ve göstergebilim, Limoges Üniversitesinde Prof. Dr. Jacques Fontanille Müşterek Ekolojik Hayat Tarzları, Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özsarı Edebi Eleştiri ve Göstergebilim, Coruna Üniversitesinden Prof. Dr. Jose Maria Pas Gago Moda ve göstergebilim, Turin Üniversitesinden Prof. Dr. Massimo Leone Dijital kültür ve göstergebilim, Kolombiya Milli Üniversitesinde Prof. Dr. Neyla Graciela Pardo Abril Söylem Çözümlemeleri, Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sarıca mitoloji ve göstergebilim, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Sarıca göstergebilimsel açıdan çocuk dili, Artuklu Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Kalelioğlu Afet göstergebilimi: depremin dili, dilin depremi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi N10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezinde Mürsel Sabancı-Elif Binici- Dr.Rahmi Melih Çörtük ise Balıkesir’in sembollerine göstergebilimsel bir yaklaşım konularında seminerler verecek.

BAŞKAN YILMAZ: GÖSTERGEBİLİM ARAŞTIRMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada farklı özellikleri bir arada barındıran bir şehir olan Balıkesir’in dağlarından bal, ovalarından yağ aktığını söyledi. Şehrin göstergebilimciler için araştırılacak pek çok malzemeyi barındırdığını söyleyen Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak göstergebilim araştırmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. 2024 yılında Uluslar arası Asya Göstergebilim Sempozyumunun da Balıkesir’de düzenleneceği bilgisini veren Yücel Yılmaz, bu tür uluslar arası etkinliklerle Balıkesir’i uluslararası bir şehir hâline getirmeyi hedefledikleri vurguladı.

OĞURLU: YENİ BİR BİLİM Balıkesir Rektörü Yücel Oğurlu da yaptığı açılış konuşmasında dilbilim ve göstergebilimin yeni bir bilim olduğunu, üniversite olarak göstergebilim ile ilgili etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi. Açılışta konuşan Turin Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Massimo Leone Türkiye’nin tarihi derinlikleri sahip bir coğrafyada bulunduğunu, pek çok göstergeyi barındırdığını söyledi. Yeni metodolojiler içeren göstergebilim, pek çok ülkede olduğunu gibi Türkiye’de yaygın inleme metodu olarak kullanılabileceğini ifade etti. Daha sonra programa göre seminerle başladı. Balıkesir Göstergebilim Seminerleri 28 Temmuz Cuma günü sona erecek.