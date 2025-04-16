Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya’nın katılımıyla 16 Nisan 2025 tarihinde Bursa’da “Kardeşlikten Geleceğe” temasıyla Uluslararası Kardeş Okul İş Birlikleri Çalıştayı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin uluslararası eğitim iş birliklerine yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

“Eğitimde sınırların kalktığı bir dünya” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalıştayda, uluslararası kardeş okul ağının genişletilmesi, bu ağ aracılığıyla kültürel, akademik ve sosyal iş birliklerinin derinleştirilmesi hedeflendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa’nın 40 yılı aşkın süredir Balkanlar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü kardeş okul çalışmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bursa, güçlü kardeşlik bağlarını yıllardır kararlılıkla sürdüren bir şehir. Halihazırda 76 kardeş okul iş birliğimiz bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmak, bu süreci yapılandırılmış ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu çalıştayla, özellikle kardeşlik sürecine yeni başlayan okullarımıza yol gösterici bir kılavuz sunmayı, sürecin sonunda somut ve değerlendirilebilir çıktılar elde etmeyi amaçlıyoruz.”

Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da konuşmasında, kardeş okul uygulamalarının eğitim diplomasisi açısından taşıdığı öneme değinerek;

“Okul meselesi mühim bir meseledir. Ancak bu sürecin sağlıklı yürümesi, şehirlerin sahiplenmesiyle mümkündür. Bursa’nın bu anlamda gösterdiği duyarlılık çok kıymetlidir. Biz, kardeş okul kuruyoruz çünkü millet olarak dünyayla ilişki kurmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türk milleti, tarihsel, kültürel ve ahlaki sorumluluğunun bir parçası olarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle kardeşlik bağları kurmalı, eğitim yoluyla etkileşimini artırmalı ve genç nesillere güvenmelidir. Medeniyetimizin mirasını taşıyan bir millet olarak, dünyada etkin ve adil bir rol üstlenmeliyiz. Güçlü olmak zorundayız.” dedi.

Çalıştay sonunda katılımcıların görüş ve önerileriyle oluşturulacak yol haritasının, Millî Eğitim Bakanlığı politikaları doğrultusunda tüm illere model teşkil etmesi ve Türkiye genelinde kardeş okul uygulamalarına yön vermesi bekleniyor.