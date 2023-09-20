Üçüncüsü düzenlenecek olan Mimar Sinan temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin ve sporun merkezi yapmaya gayret ettiklerini belirtirken, Vali Çiçek de “Tebrik ediyor, alkışlıyoruz. Başkanım yürü arkandayız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Pazar günü üçüncüsü düzenlenecek olan Mimar Sinan temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Başkan Büyükkılıç’ın “150. Yılda 150 Proje” kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından, 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Mimar Sinan temalı 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu tanıtım toplantısı düzenlendi.

Mimar Sinan Parkı içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri S. Bayar Özsoy ile Murat Cahid Cıngı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve sponsor temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında, koşucu tişörtleri, çanta, madalya ve kupa tanıtım gösterileri yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizin daha diri, daha dinamik her alanda olumlu yönüyle kendisinden söz ettiren bir şehir olarak tanıtımını önemsiyoruz. Bu konuda şanslı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok değerli valimize ne zaman şehrimiz ile ilgili bir konu olsa yanına varıyoruz, paylaşıyoruz, bize her türlü desteği kayıtsız şartsız veriyor, kendisine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri’de spor alanında yapılan çalışmalardan bahseden Büyükkılıç, “Şehrimizi spor alanında en iyi şekilde temsil etmek ve ettirmek için çalışmalarımızı yine değerli valimizle, gençlik ve spor il müdürümüzle uyum içerisinde yapmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu şehrimizde atlı okçuluk ile ilgili çalışmalar vardı. Konfederasyon başkanı çok değerli Bilal Erdoğan Bey de teşrif ederek, bizleri yüreklendirdi, yapılan tesislerle ilgili desteklerini esirgememişti, bu alanda da desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ederek şehrimizden ayrıldılar” diye konuştu.

12 AY TURİZMİN MERKEZİ OLACAK ERCİYES’TE SICAK SU MÜJDESİ

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ni sıcak suyun bulunması ve yüksek irtifa kamp merkezi ile 12 ay turizmin merkezi haline getireceklerini belirterek, şunları söyledi: “Şehrimizin spor alanında özellikle kayak merkezi olarak amiral gemisi olan Mehmet Özhaseki bakanımızın da kulaklarını çınlatarak, Erciyes’i bir marka haline getirip, kayak alanında uluslararası standartlarda bir kayak merkezi oluşmasında yapmış olduğu çaba ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, buradan dualarımızı iletiyoruz. Erciyes Kayak Merkezi’mizi sadece bir kayak ile anılmaktan öte yüksek irtifa merkezi olarak sporun her çeşidinde bir doktor olarak, oksijenizasyon önem arz eden yaklaşım içerisinde 6 tane saha, çok amaçlı kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzumuzu da yapmak suretiyle tamamladığımızı, 2 sahayı da seneye ilkbaharla yapacağımızı paylaşırken, yüzümüz gülüyor, Erciyes’imizde sıcak suyun bulunmasıyla da Erciyes’imiz 12 ay adeta turizmin merkezi haline gelecek diye bu müjdeyi de paylaşıyoruz.”

“KATILIMDA 7 BİN 500’Ü GEÇTİK”

3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda katılımın 7 bin 500’ü geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Şehrimizi bir olimpiyat şehri mantığı içerisinde anılması için her türlü alanda gayretlerimizi gösterirken, Uluslararası Yarı Maratonu’nun 3’üncü defa yapılmasıyla şehrimizin olumlu olarak anılmasını sağlıyoruz. Katılımda 7 bin 500’ü geçtik. Pazar günü hep beraber olacağız, halkımızı bekliyoruz, bebek arabalarında ailelerin burada yer alması da bizleri keyiflendiriyor. Benimle yarışmak isteyenler varsa Pazar günü halk koşusuna katılacağız, şehrimizi tanıtacağız, sporun ve sporcunun dostu bir şehir olarak anılmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun Kayseri’yi bisiklet şehri olarak nitelendirdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ayrıca bisiklet şehri yapma yönünde çalışmalara da devam edeceklerinin altını çizdi.

“MİMAR SİNAN BİZİM EŞSİZ DEĞERİMİZ”

Başkan Büyükkılıç, 3’üncü Uluslararası Yarı Maratonu’nun Mimar Sinan temalı olacağına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Mimar Sinan bizim eşsiz değerimiz. Ülkemizin, şehrimizin gururu, Kayseri’mizin medar-ı iftiharı olan Mimar Sinan’ımızın bir yarı maratonla da olsa anılmasını çok önemsiyoruz. Bu basın toplantısını yaptığımız bölge, kadim medeniyetler şehri Kayseri’miz için önemli bir alandır. Valiliğimizin yanı başında kalemiz var, Sahabiye Medresemiz, Kapalı Çarşımız, Hunat Hatun Külliyemiz, Camii Kebirimiz, Roma mezarı, Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi, Mimar Sinan’ın eseri Kurşunlu Camii ile Cumhuriyet dönemi eserler var derken beş altı medeniyetin bölgemizde eserlerini görüyoruz. Kültepe Kaniş-Karum, Koramaz Vadisi ve Soğanlı Vadisi gibi değerlerimiz var. Turizmin ve sporun merkezi Kayseri’yi oluşturma yönünde el ele vermek suretiyle her türlü çalışmayı yapmaya devam diyoruz. Yarı maratonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazasız belasız daha nice maratonlara diye dua ve temennide bulunuyorum.”

VALİ ÇİÇEK: “BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise maratonun sloganının, bir maratondan daha fazlası olduğuna dikkat çekerek, geçen sene halk koşusuna katılmış birisi olarak bir maratondan fazlası cümlesinin doğru bir cümle olduğunu söyledi.

Vali Çiçek, birlik ve beraberliğe katkısı, sporun insan sağlığına katkısı ve Mimar Sinan gibi bir değerin adına düzenlenecek olması ile bir maratondan daha fazlası olacak etkinlikte Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karardan dolayı tebrik etti.

“OĞLUMUN VE BENİM KAYSERİ’DE EN MUTLU OLDUĞUM GÜNLERDEN BİRİYDİ”

Geçen sene yarı maratona oğlu ile katıldığını ve Kayseri’de en mutlu olduğu günlerden biri olduğunu dile getiren Vali Çiçek, “Bir maratondan fazlası benim için özel bir konusu var. Baba-oğul olarak koşma imkânı bulduk. Evladımla geçirdiğim en neşeli zamanlardan birisiydi. Oğlum, ‘Baba, Kayseri’de en mutlu günüm maratonun olduğu gündü’ dedi. Dolayısıyla sizler de evlatlarınızla, eşinizle güzel vakit geçirmek istiyorsanız maratona gelmelisiniz. Aile huzuru açısından da katkısı olması nedeniyle maratondan daha fazlası. Kısacası benim Kayseri’de katıldığım birçok program oldu, bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim, en mutlu, en keyifli olduğum günlerden bir tanesi. Bunların hepsini Kayseri için yapıyorlar. Kayseri olarak bizler çok yoğun bir katılımla katılmalıyız” diyerek, bürokratlardan vatandaşlara kadar herkesi yarı maratona davet etti.

“BÜYÜKŞEHİR, KAYSERİ’Yİ SPOR KENTİ YAPMAK İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYOR”

Kayseri’yi Avrupa’nın spor kenti yapmak için Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir gayret gösterdiğini dile getiren Vali Çiçek, Büyükşehir’in, şehrin her yerinde yaptığı tesis ve etkinliklerle Kayseri’yi spor şehri yapmak için çaba sarf ettiğini dile getirerek, “Bu maraton şehrimizin tanıtımının finali. Dolayısıyla Avrupa Spor Şehri ünvanını alması için ACES Europe Derneği heyetini getirdiler Avrupa’dan. Bu ünvan bizim için önemli” dedi.

“TEBRİK EDİYOR, ALKIŞLIYORUZ. BAŞKANIM, YÜRÜ ARKANDAYIZ DİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin büyük gayret gösterdiğini ifade eden Vali Çiçek, emeği geçenleri tebrik edip alkışladığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi büyük mücadele veriyor. Kayseri Valisi olarak onların verdiği o mücadeleye destek olmak adına o gün orada olacağım. Hep beraber milletvekillerimizle beraber Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu emeğe biz de olumlu karşılık vermek adına orada olmalıyız. Gerçekten Uluslararası anlamda yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ı, Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü ekibini, genel sekreterimizi, genel sekreter yardımcılarımızı tebrik ediyor, alkışlıyoruz ve hepimiz halk koşusu kısmında olacağız. Başkanım yürü arkandayız diyoruz” diye konuştu.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜNDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “SPOR” TEŞEKKÜRÜ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da Kayseri’de sporun adına çalışmaların olduğu şehirde gurur duyduğunu ifade ederek, spora ve sporcuya desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Yarı maratonun ‘Bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile spor şehri Kayseri’de bu yıl 3’üncüsü düzenleneceğini belirten Kabakcı, “Başta bu organizasyonlarda şehrimizin sporcularını diğer uluslararası sporcularla yarıştırıp, bu imkânın inşallah daha da büyüyerek uluslararası arenada şampiyonluklar yetiştirme adına görevimizi yapacağız. Bu vesileyle başta bu organizasyona emeği geçen ve büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve sayın valimize, spora ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU’NA ‘MİMAR SİNAN’ MÜHRÜ

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili detaylı bilgi aktardı. Somtaş, 3’üncü Kayseri Yarı Maratonu’nda temanın Mimar Sinan olarak belirlendiğini kaydederek, “İlkini 2021 yılında Kültepe teması ile gerçekleştirdiğimiz maratonumuz geçtiğimiz yıl Erciyes temasıyla bu yıl da Mimar Sinan temasıyla 24 Eylül’de koşulacak. Maratonumuz 3 farklı parkurdan oluşmakta. 24 kilometre olan yarı maraton olarak adlandırdığımız koşumuz, 10 kilometrelik 10K koşumuz ve halk koşumuz olarak 3 farklı parkurda koşulacak” diye konuştu.

Somtaş, yarı maratona destek veren sponsorlara da ayrıca teşekkür etti. Konuşmaların ardından Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu sponsorlarına ve destekçilerine plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi.