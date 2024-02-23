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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Spor Konya Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıtlar başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 26 Mayıs tarihinde üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na tüm sporseverleri davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nce Spor Konya Projesi kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçen spor yatırımları ve gerçekleşen uluslararası organizasyonlarla bir spor şehri haline gelen Konya’da düzenledikleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na ilginin her geçen yıl giderek arttığını söyledi.

Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun, Konya’nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Birçok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yapan Konya’mızda Uluslararası Konya Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz organizasyon için kayıtlar başladı. Maraton, her yıl olduğu gibi 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak. Geçtiğimiz yıl 25 ülkeden katılımın olduğu Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıt yaptırmaya, bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”

“HAREKETİN MERKEZİNDE OL”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) ile gerçekleştirilen; “Hareketin Merkezinde Ol” ve “Koşmak için Engel Yok” sloganlarıyla aktif bir yaşam tarzının öneminin vurgulandığı Uluslararası Konya Yarı Maratonu ile kayıt formuna “konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.