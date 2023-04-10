Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas’ın Kapıkırı mahallesinde “4’üncü Uluslararası Latmos Maratonu” düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu etkinlikleri kapsamında Türkiye ve 6 farklı ülkeden sporcuyu tarihi Latmos’ta ağırladı.

Türkiye’nin yüzde 100 keçi parkuru olarak bilinen ve bu yıl “Harikalar Diyarı’nda koş” sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara Türkiye ve 6 farklı ülkeden 420 sporcu katıldı. 10-17-26-45 kilometrelik 4 kategoride yarışan sporcularLatmos’u koşarak keşfettiler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu startında yaptığı konuşmada farklı coğrafyalardan gelen sporcuların Muğla’nın güzelliklerini bu maratonla keşfettiklerini, birlik beraberlikle sevgiyi, umudu çoğalttıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla gibi eşsiz bir coğrafyada bu güzel etkinliğin yapılması bizlere de keyif veriyor. Bu yıl 6 ülkeden, ülkemizin 29 ilinden sporseverleri Muğla’mızda ağırlıyoruz. Toplam 420 sporcu Muğla’mızı sporla keşfedecek. Bu sıkıntılı dönemde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve dayanışmaya çok önemli katkı yapıyorsunuz. Cumhuriyetimizin 2.yüzyılında sevgimizi çoğaltacak, umutla yarınlara birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nda derece girenler şöyle oldu:

10 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-MEHMET AYDINGÖR

2-HAMZA TATLI

3-SELAHATTİN ERDEM İNCE

10 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-FATMA TAŞ

2-ESRA UZUN

3-ALEV DALAMAN

17 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-AYKUT KIRSAY

2-ISMAIL ÖZKAN

3-ÖNER KARAMERSİN

17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-EGE YİĞİT ŞEN

2-YAMAN KAYABALI

3-ALİ KORKMAZ

17 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-BORA SEZEN

2-ALİ SARIMAN

3-MUHAMMED TAHA AKKUS

17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-YILMAZ KARABULUT

2-HÜSEYİN GÜNAÇTI

3-ZEYYAT AYBEY

17 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-DUDU EROL

2-MÜGE KOYUNCU

3-SEZGİ AYHAN

17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-NAZLI SARIKABAK

2-GİZEM CİVAN ÜZTEK

3-İDİL ÖZER

17 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-YELİN MORAL TANER

2-FERDA AYDIN

3-BAŞAK ERDAL

17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-HAMİDE GÖNEN

2-ARZU BABAÇ

26 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-MEHMET OSMAN DÖNER

2-MEHMET TUNÇTÜRK

3-MURAT OZAN İLHAN

26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-AHMET ERDEM ÇAKIR

2-AYDIN AKYOKUŞ

3-HALİL BAĞIRAN

26 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-CİHAN BİLGE

2-CAN AYHAN

3-METİN ÇAKTO

26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-SERKAN YILDIZ

2-EMİN EROL

3-DAVID SAINTEMARIE

26 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-GÜLŞAH MIYASAOĞLU TÜLEK

2-LAURA JANE GÜLCEN

3-SİBEL EMİL İŞLER

26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-RÜMEYSA KAYIKÇI

2-MELTEM YÜCEL KARADAĞ

3-SELİN AKTİTİZ GÜNGÖR

26 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-HATİCE AYDIN

2-ZOZAN ATAY

3-LATİFE AYHAN

26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ

1-AYŞEGÜL ÖVÜNÇ

2-ÖZGÜL KÜÇÜK

45KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-OĞUZHAN EMRE SİNGER

2-PAVEL MELNIKOV

3-CEVDET ALYILMAZ

45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-UMUT ERDAL

2-ALEKSEI RADAEV

3-ERHAN ÇALIŞKAN

45 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-SÜHA AKMAN

2-HAKAN DENİZ

3-AYHAN ESEN

45 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-MEHMET BURAK BABAÇ

2-MEHMET EROL

3-SEZGİN SARBAN

45 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-EMİNE ÖĞÜR

2-VICTORIA MELNIKOVA

3-YANA TERENINA

45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-MELTEM DEMİR

2-ZEHRA NUR ŞİMŞEK

3-YOK

45 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-ELENA POLYAKOVA KIRIK

2-ITIR ATADİYEN

3-NERŞEN AKYAZI

45 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-GÖZDE GÜR

2-SÜREYYA ACAR

3-SEVİM KATRE YILMAZ