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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz Atletizm sporcularından Ali Turan, Mersin’de düzenlenen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda sergilediği performansla 60-64 yaş kategorisinde şampiyon olmuştur. Sporcumuzu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.

Mersin’de düzenlenen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda katılan Turan, 11 ülkeden 350 sporcunun katıldığı yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

MERSİN (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mersin’de düzenlenen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, 11 ülkeden 350 sporcunun katıldığı yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

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