PTT AŞ'nin de üyesi olduğu Evrensel Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasının bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek. Adaylar, 19 Nisan 2024 tarihine kadar PTT AŞ’ye başvurarak yarışmaya katılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, mektup yazma kampanyası ile gençlere mektup yazmanın gelecek nesillere aktarılması ve unutulmaması gereken bir değer olduğunu hatırlatıyor.

UPU tarafından 1971 yılından itibaren her yıl düzenlenen yarışma, 9-15 yaş arası katılımcıları kapsıyor.

Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak yazılabilecek mektupların konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmaması gerekiyor. Yarışmaya katılmak amacıyla PTT AŞ´ye başvuran mektup sahiplerinin, arkasına isim ve soy isimlerini yazdıkları ve herhangi bir belgeye zımbalamadıkları güncel bir vesikalık fotoğraflarını, yarışmaya katılmak üzere yazdıkları mektup ve istenilen belgeleri, üzerinde isim ve soy isim bilgileri bulunan zarfın içine eklemeleri gerekiyor.

Adaylar tarafından, adaya ait bilgilerin yer aldığı form, veli izin belgesi, velinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyanı gibi istenilen belgelere ve yarışma hakkında detaylı bilgiye PTT AŞ´nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr adresindeki ¨Duyurular¨ bölümünden ulaşılabilir. PTT iş yerlerinden ´kayıtlı posta gönderisi´ olarak ¨Uluslararası Mektup Yazma Yarışması¨ ibaresi ile “PTT A.Ş. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, Ulus/Altındağ/ Ankara” adresine en geç 19 Nisan 2024 tarihinde PTT AŞ´ye ulaşacak şekilde göndererek yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

Değerlendirmede dereceye girerek birinci olan yarışmacıya 5 bin TL ve kişisel pul, ikinci olan yarışmacıya 3 bin TL ve kişisel pul, üçüncü olan yarışmacıya ise 2 bin TL ve kişisel pul ödülü verilecek.

Sonuçlar Mayıs ayı içerisinde PTT AŞ’nin resmî internet sitesi olan www.ptt.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünden ve PTT AŞ´nin resmî kurumsal sosyal medya hesaplarından açıklanacak.