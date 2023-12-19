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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlâna’nın 750. Vuslat Yılı etkinliği kapsamında Uluslararası Mevlâna Vakfını konuk ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlâna’nın 750. Vuslat Yılı etkinliği kapsamında Uluslararası Mevlâna Vakfını ağırladı. Heyet, Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan Mevlevi Evi’ni ziyaret etti.

Gezi sonunda Mesnevi’nin kültür ve medeniyetimiz açısından önemini anlatmak adına Mevlevi okumalarına eşlik edildi.

Mevlevi Evi gezisi sonrasında SEKA Kâğıt Müzesi’ni ziyaret eden Uluslararası Mevlâna Vakfı yöneticileri, Kocaeli kentinin endüstri mirası olan SEKA fabrikasının hikâyesine tanıklık etme fırsatını yakaladı. Karşılık fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.