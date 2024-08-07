Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği şehir tanıtım gezilerinin son konuğu uluslararası öğrenciler oldu. Şehrin kuzey bölgesini ziyaret eden öğrenciler, Sakarya’nın doğal güzelliklerine hayran kaldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şubesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin son konuğu uluslararası öğrenciler oldu. Şehrin kuzey bölgesini ziyaret eden öğrenciler, Sakarya’nın doğal güzelliklerine hayran kaldı.

ŞEHRİN KUZEYİNE YOLCULUK

Gezinin ilk durağı doğal bitki örtüsü, orman ekosistemiyle şehrin nefesi olan İl Ormanı Tabiat Parkı olurken, bir sonraki durak ise Acarlar Longozu oldu. Ülkemizin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı olan Acarlar Longozu’nu ziyaret eden öğrenciler burada doğal güzelliğin tadını çıkartarak bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

KARASU SAHİLDE MİNİ GEZİNTİ

Gezinin son durağı ise Karasu Sahili oldu. Uluslararası öğrenciler sahilde mini bir yürüyüş yaparak Karadeniz’in eşsiz manzarasını yakından gördüler. Katılımcılar gezi sonunda memnuniyetlerini dile getirerek, Sakarya’nın doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ve keyifli bir gezi olduğunu belirttiler. Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya ve misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam edileceğini paylaştı.