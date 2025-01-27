ScienceOlympiad Foundation (SOF) Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Yenilikçi Öğrenme Okulları (YÖM Okulları), 11 ortaokul öğrencisinin dünya sıralamasında ilk 300’ün içinde yer alarak 'Altın Mükemmellik Madalyası' almaya hak kazandı.ANKARA (İGFA) - Dünya genelinde 72 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı ScienceOlympiad Foundation (SOF) - Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda YÖM Okulları öğrencileri de katıldı.

Sınava katılan 11 ortaokulu öğrencisi, sıralamada ilk 300’ün içinde yer alarak Altın Mükemmellik Madalyası (Gold Medal of Excellence) almaya hak kazandı.

SOF Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan öğrenciler, YÖM Okulları’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yerleşkelerinde eğitim alırken öğrenciler; YÖM Ataşehir Ortaokulu’ndan Ozan Beyenirsoy, Ferah Keskin, Asya Polat, Rüya Ünkap, Damla Akteke, Ali Aras Ün, Çiçek Temiztaş; YÖM Güzelbahçe Ortaokulu’ndan Çağan Sur Akdoğan, Pınar Akdoğan, Elif Kocabaş ve YÖM Ankara Ortaokulu’ndan Mira Sağıçımak’tan oluştu.

Öğrencilerinin Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda elde ettiği başarının ezbere dayalı sınav sistemi algısının ne kadar sorunlu olduğunu kanıtladığını söyleyen YÖM Okulları Genel Müdürü Göknur Karlı, çocukların sadece notlarla değil, aynı zamanda hayatla başa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti. YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş ise, eğitimin yalnızca bireyleri geleceğe hazırlamak değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin anahtarı olduğunu vurguladı.