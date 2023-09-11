Edirne'de 7 Eylül'de başlayan Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali Haluk Levent konseri ile sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Festivalde şehrin en popüler mekanlarından olan Ördekli Göl Şenlik yerine dönüştü. Ördekli Göl, Uzunköprü’yü ziyaret eden karavan topluluğunun katılımı ve burada düzenlenen konserler ve çeşitli etkinlikler festival boyunca gülümseyen yüzlerin mekanı oldu.

Festival kapsamında organize edilen futbol ve basketbol turnuvaları da büyük ilgi görerek Uzunköprülü gençler bu turnuvalarda ter döktü.

Festivalin konuğu olan ülkenin en kıymetli yazarlarından Ahmet Ümit ile söyleşi etkinliği Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Son gece ise Haluk Levent konseri Uzunköprü’yü yerinden salladı. Levent konsere katılan onbinler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, konserde Haluk Levent’e bir plaket takdim ederek kendisini Uzunköprü’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.