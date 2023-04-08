Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yıl Kuruluş Yıldönümü kapsamında ana paydaşı olduğu, Altınordu organizatörlüğünde 2013 yılından beri düzenlenen U12 İzmir Cup gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.İZMİR (İGFA) - Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşen açılış törenine Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan katıldı.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi törende yaptığı konuşmada, Futbol Federasyonu’nun 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ana paydaşı oldukları U-12 İzmir Cup turnuvasının kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, “Öncelikle Altınordu Futbol Kulübümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu turnuvayı tüm dünyaca tanınır hale getirdiler. 2013 yılından bu yana birçok yabancı kulübü İzmir’de güzel bir şekilde ağırladılar. Tüm dünyada büyük bir sinerji ve farkındalık yarattılar. Sizlerin huzurunda futbola verdikleri bu kıymetli emekler için kendilerini alkışlıyorum.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunda kalıcı ve istikrarlı başarılar elde etmek istediklerinin altını çizen Büyükekşi, “Bunun için de sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak gerekiyor. İşte bu sebeple; “Futbol Akademileri” projemizi hayata geçirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır. Ya da esaret ve sefalete terk eder.” İşte bu sebeple; bu akademilerde, 6 yaşından 19 yaşına kadar tüm çocuklarımıza ve gençlerimize özel eğitimler verilecek. Amacımız: altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin a takımına yükselmeleri. Sonrasında da yurt dışına transfer olmaları. Kulüplerimizin ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına transfer edebildik. Böyle bir ortamda Futbol Akademileri projemiz hem kulüplerimizin Hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir.” şeklinde konuştu.