Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde devam eden Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları Grand Prix Kültepe etabı büyük çekişmeye sahne olurken, sporcular hem Kayseri’nin yollarından hem de yarışmadan çok memnun kaldıklarını söylediler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak bilinirken, Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile devam ediyor.

Hafta sonu gerçekleşen Grand Prix Kültepe etabında 144 kilometre uzunluğundaki parkurda, Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye’den olmak üzere 60 sporcu yarıştı.

Yarış, büyük çekişmeye sahne olurken, hem sporcular hem de hakemler Kayseri’nin yollarından ve yarışmadan çok memnun kaldıklarını söylediler.

“KAYSERİ ÇOK SÜPER, ÇOK GÜZEL BİR YER”

Uluslararası Bisiklet Birliği ( UCI) Yarış Komiseri Zsolt Törzsök, yaptığı açıklamada, “Organizasyon geçmiş dönemlere göre gayet güzel ilerliyor. Son 5 yıl ile kıyasladığımızda her şey çok güzele gidiyor. Uluslararası seviyede bir organizasyon Kayseri için gerçekten büyük bir kazanımdır. Kayseri çok süper, çok güzel bir yer, yarışı da çok sevdim, mükemmel bir yarış, her şey çok güzel. Misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“KAYSERİ’Yİ ÇOK BEĞENDİM, YOLLARI ÇOK İDEAL”

Yarışın 1’incisi olan Kazakistanlı sporcu Daniil Marukhın de, “Bu turnuvaya ilk defa katıldık, bugün çok sıcaktı ama her şeyi çok beğendik, çok güzel geçti. Kamplarımız iyi geçti, çok yorucuydu, onun meyvesi olarak kazandık. Kayseri’yi çok beğendim, yolları çok ideal bir yer, çok beğeniyoruz” dedi.

Yarışta, dereceye giren sporcuların madalya ve çiçeklerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti.

Büyükşehir himayelerinde gerçekleşen yarışlar, 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Erkek) ve 24-27 Ağustos 2023 Tour of Anatolia MTB Cup ile devam edecek.