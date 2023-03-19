ULUTEK Teknopark’ta Ar-Ge çalışması yürüten bir firma, e-ticaret dünyasında sunduğu hizmetlerle müşterilerinin kazançlarını artırmaya odaklandı.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark’ta faaliyet gösteren Kolay Sipariş E-Ticaret Yazılımları adlı firma, 2005 yılından bu yana farklı sektörlerde e-ticaret altyapı hizmetleri sağlarken kolay, hızlı ve ekonomik dijital pazarlama ile sektöre yönelik hedeflerini büyüttü.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Kolay Sipariş projesini geliştirdiklerini belirten Firma Sahibi Halil Yumuşak, “Geliştirdiğimiz e-ticaret yazılımı ile müşterilerimizin minimum maliyetle ticarete başlamalarını, dijital dünyadan daha fazla sipariş almalarını ve bu siparişlerini kolaylıkla yönetebilmelerini sağlıyoruz. Bu doğrultuda geliştirmeye devam ettiğimiz firmamızın ilerde global çapta hizmet veren bir firmaya dönüşmesini hedefliyoruz. İnternetten satış yaparak kazanç elde etmek isteyen herkese e-ticaret ve hazır mağaza yazılımları ile hizmet ediyoruz.” diye konuştu.

‘YENİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE ULUTEK’İN DESTEĞİ BÜYÜK’

ULUTEK Teknopark’ta Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirten Halil Yumuşak, geliştirdikleri sosyal e-ticaret altyapıs ile tüketicilerin alıştığı alışveriş deneyimini sunarak müşterilerinin e-ticaret sitelerine daha fazla sipariş gelmesini sağladıklarını söyledi. Müşteri yönetimi ve satış sonrası konulara çok önem verdiklerini de belirten Yumuşak, “Instagram shop entegrasyonumuz ile müşterilerimiz mağazalarında yayınladıkları ürünleri Instagram mağazasında da yayınlıyor ve daha fazla müşteriye ulaşıyor. Her müşterimize e-ticaret uzmanlarından ücretsiz e-ticaret danışmanlığı aldırarak dijital pazarlama konularında daha başarılı olmalarını sağlıyoruz" dedi.