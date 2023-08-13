Bursa'da ULUTEK Teknopark firmalarından Dengage; müşteri ilişkileri yönetimi, etkileşimli pazarlama ve dijital teknoloji alanlarında kişiselleştirilmiş pazarlama çözümleri sunarak yenilikçi bir hizmetle müşterilerini buluşturuyor.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Dengage İnteraktif Dijital Teknoloji Hizmetleri ve Pazarlama firması; müşterilerine özgün ve kişiselleştirilmiş pazarlama çözümleri sunma ihtiyacını karşılamak için çıktığı yolda yaptığı çalışmalarla dikkati çekiyor.

Sektör dinamiklerine proaktif bir şekilde uyum sağlayıp veri analizi ve müşteri etkileşimini maksimize ederek inovatif bir girişimi hayata geçirmeyi başaran firma, müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Dengage, müşterilerine veri merkezli pazarlama stratejileri geliştirerek, pazarlamada yenilikçi çözümler sunuyor. İnteraktif kampanyalar, anlık bildirimler, segmentasyon ve kişiselleştirme gibi araçlarla müşteri deneyimleri zenginleştiriliyor.

Firma yetkilileri, ULUTEK Teknopark'ta yer almanın sağladığı en büyük avantajların; iş birliği ve yenilikçiliğin teşvik edildiği bir ortamın olması olarak değerlendirdi.

Diğer teknoloji odaklı şirketlerle etkileşimde bulunma imkânı, büyüme ve gelişme için elverişli bir ortam yaratması en önemli avantajlar arasında görülüyor.

Bunun yanı sıra, Teknopark'ın sunduğu altyapı ve destek hizmetlerinin de firmanın büyümesine önemli katkılar sağladığı vurgulanıyor. Müşteri memnuniyetinin iş modellerinin merkezinde olduğunu vurgulayan firma yetkilileri, sağladıkları destek ve çözümlerle uzun vadeli iş ilişkileri tesis etmeyi hedeflediklerini belirterek, gelecekte daha fazla inovasyon ve teknoloji entegrasyonuyla müşterilerine daha geniş bir değer yelpazesi sunmayı planladıklarını dile getirdi.