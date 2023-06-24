Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMF) Yönetimi’ne yeni atamalar gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşanlı Avukat ve 28. Dönem Edirne Milletvekili Adayı Olgu Karataşoğlu’nun Hukuk İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasını arcıdan gerçekleşen diğer atamalar da şöyle;

Genel Başkan Yardımcısı: Hamdi Sezener

Türkiye Kadın Kolları Başkanı: Adviye Arap

Genel Başkan Yardımcısı: Osman Özmen

Edirne İL Başkanı Marmara Bölge Sorumlusu: İbrahim Gürkan Arap

Federasyondan yapılan açıklamada 2 Temmuz’da Afyonkarahisar'da yapılacak olan 1.olağan kongre sonrası 81 ilde bulunan uyuşturucu ile mücadele derneklerinin hepsini Federasyon bünyesinde toplamak olduğu da belirtildi.