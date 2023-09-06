Hitachi Astemo’nun Türkiye fabrikasında önemli bir atama gerçekleştirildi. Firmada Operasyon Müdürü olarak görev yapan Altuğ Aydoğan’ın, şirketin genel merkezine transfer olmasının ardından, kendisinin yerine sektörde uzun yıllardır önemli başarılara imza atmış olan ve son olarak Orhan Holding bünyesinde Fabrika Müdürü olarak görev yapan Ümit Karakuş atandı.BURSA (İGFA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikasında önemli bir atama gerçekleştirildi.

Sektörün dünyadaki en büyük aktörlerinden biri olan firmanın Türkiye / Bursa fabrikasında Operasyon Müdürü olarak görev yapan Altuğ Aydoğan’ın, şirketin genel merkezine transfer olmasının ardından, kendisinin yerine sektörde uzun yıllardır önemli başarılara imza atmış olan ve son olarak Orhan Holding bünyesinde Fabrika Müdürü olarak görev yapan Ümit Karakuş atandı.

Ağustos 2023 itibarıyla resmen görevine başlayan Karakuş, firmada üretim, bakım ve sürekli iyileştirme departmanlarına liderlik etmek, bu fonksiyonlar arasında sinerji ve iş birliği geliştirmek, operasyonel KPI'ları takip etmek ve şirketin sürekli iyileştirme hedeflerine öncülük etmek konularında sorumluluk üstlenecek.

Ümit Karakuş kimdir?

16.03.1978 Bursa doğumlu olan Ümit Karakuş, Yıldırım Beyazıt Lisesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirmiş, ardından da Bilgi Üniversitesinde MBA eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine Bemsa A.Ş de Kalite Mühendisi olarak başlayan Karakuş, daha sonrasında sırasıyla; Odelo Otomotiv'de Proje Mühendisi, Ficosa International’da Proses Mühendisi - Proses Master ve Proses Mühendisliği Müdürü olarak görev yapmıştır.

2015 yılında Rollmech Automotive’de Teknik Destek Müdürü olarak görev yapan Ümit Karakuş, daha sonrasında Doğuş Otomotiv'de VW Özel Araç Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.