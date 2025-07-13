Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli’de parti hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, AKP-MHP-DEM ittifakına karşı mücadele sözü verdi; ekonomik kriz, adaletsizlik ve göçmen politikalarını eleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kocaeli’de yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlara ve partisinin hedeflerine değindi.

Prof. Dr. Özdağ, Kocaeli, Samsun, Ankara, İstanbul, İzmir ve Van başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde Zafer Partisi’nin iktidar yürüyüşünün hızlanarak devam edeceğini vurguladı.

“UMUTSUZLUK YOK, ZAFERE YÜRÜYÜŞ VAR”

Özdağ, ekonomik kriz ve artan baskılar nedeniyle umutsuzluk yaşayanlara seslenerek, “Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki bir ülkede ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşıyla yürümeye devam ettiyse, biz de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak zafere kadar yürüyeceğiz” dedi.

Umutsuzluğa kapılmamayı vurgulayan Prof. Dr. Özdağ, “Aziz Atatürk’ün dediği gibi, umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır. Biz geleceğe umutla bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP-MHP-DEM İTTİFAKINA SERT ELEŞTİRİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında duyurduğu AKP-MHP-DEM ittifakını eleştirerek, “Bu ittifakın neler yapacağını biliyoruz, Türk milleti de görecek. Tek başıma kalsam dahi sonuna kadar karşısında duracağım. Ama yalnız değilim; vatansever AK Partililer ve MHP’liler de bizimle olacak” dedi. Türkiye’nin birliğine zarar verecek adımlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye’de 26 bin liranın altında gelirle yaşayan 77 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Özdağ, “Bir grup rantiye beş yıldızlı otellerde milyonluk tatiller yaparken, milyonlarca emekli bir kilo kıyma alamıyor, gençler işsiz, çiftçiler hayvanlarını doyuramıyor. Bu sömürü düzeni kabul edilemez” diyerek ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti. Özdağ, Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden kurulması, tarım ve sanayide üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

GÖÇMEN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Göçmen politikalarına da değinen Özdağ, “Suriyelileri ve Afganları, hukukumuza uygun şekilde, Türkiye’nin dostları olarak ülkelerine geri yollayacağız” dedi.

İran’ın 500 binden fazla Afgan’ı sınır dışı ettiğini hatırlatan Özdağ, “İran-İsrail savaşında MOSSAD’ın kullandığı elemanların çoğu Afgan çıktı. Aynı hataya düşmeyeceğiz” diyerek, göçmenlerin bölge istikrarına uygun şekilde geri gönderileceğini ifade etti.

Zafer Partisi’nin mevcut zenginliği paylaştırmak değil, üretimi artırmak için çalıştığını belirten Özdağ, “Yerli teknolojide ve sanayide büyük bir atılım yapmalıyız. 21. yüzyılın paryası olmamak için başı dik, önde gelen uluslar arasında yer almalıyız” dedi.Konuşmasının sonunda Kocaeli teşkilatını tebrik eden Özdağ, partisinin milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunma kararlılığını vurguladı.