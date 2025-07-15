Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DAM (Dem-AK Parti-MHP) ittifakını eleştirerek, Türk milletinin bölünmeden birleşmesi gerektiğini savunduANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dem-AK Parti ve MHP ittifakını "DAM İttifakı" olarak tanımlayarak, sert bir dille eleştirdi.

Prof. Dr. Özdağ, videolu paylaşımında, “DAM ittifakı ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz ittifakı engellemeli” dedi.

DAM ittifakı (Dem-Ak-parti-MHP) ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz DAM ittifakını engellemeli. Türk Milleti, Türk-Kürt-Arap diye 3 cepheye bölünmeden kaya gibi tek cephe olarak inşa edilmelidir. Yaşasın Türkiye… pic.twitter.com/OYRoB4wPhs— Ümit Özdağ (@umitozdag) July 15, 2025

Türk milletinin Türk, Kürt, Arap diye bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, “Milletimiz, kaya gibi tek cephe olarak inşa edilmelidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” ifadeleriyle birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.