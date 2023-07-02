Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sığınmacı ve kaçakların sahillerdeki işgaline ‘dur’ demek için Bursa'nın Mudanya ilçesinden hükümete seslendi.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütareke Meydanı’nda sığınmacıların Türk halkını tacizlerini düzenlediği basın açıklaması ile protesto eden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ilçe gençliği ve Bursa İl Başkanlığı tarafından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları eşliğinde karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükümete sert ifadelerle yüklenen Özdağ, “Sen milyonları buraya doldurarak Türk halkının güvenliğini tehlikeye attın, refahını elinden aldın. Türk halkına harcanması gereken yılda 11 milyar doları Suriyelilere harcıyorsun. Suriye’nin kuzeyinde yılda 7 milyar dolar para harcıyorsun. Türk halkının kaynaklarını har vurup, harman savuruyorsun ve ondan sonra buraya getirdiğin bu kitleler Türk insanını tehdit ediyor” dedi.

“Türk kadınlarına kafir, cariye muamelesi yapmaya yeltenenler bilsinler ki, cennet Türkiye’yi kendileri için cehennem yapmayı da biliriz” diyen Genel Başkan Özdağ, “Bir an önce edebinizle vatanınıza dönün” çağrısında bulundu.