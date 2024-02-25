Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, mevcut iktidarın Anayasa'nın ilk üç maddesini değiştirmeyi deneyeceğini öne sürerek, bu konuda Türkiye'nin 31 Mart yerel sçeimlerinden sonra erken genel seçime gideceği iddiasında bulundu.ANTALYA (İGFA) - Alanya'da partisinin toplantısına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi, şu anda bütün kamuoyunun kabul ettiği gibi oyları en hızlı yükselen parti olmak durumunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu oy yükselişinin 31 Mart’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Basın mensuplarının "İktidara gelirseniz Alanya'yı il yapmaya söz veriyor musunuz?" sorusuna bunu 2028 yılında konuşalım yanıtını verdi.

"Aslında 2028’e kalmayacak diye düşünüyorum" diyen Ümit Özdağ, "Daha önce gerçekleşecek. Erken Genel Seçime gidecek Türkiye çünkü bu seçimlerden sonra. Önce Anayasayı değiştirmeyi deneyecekler. Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmeyi, 66. Maddedeki Türklük kavramını değiştirmeyi deneyecekler. Erdoğan hızla buna doğru siyasetin rotasını çevirmeye çalışıyor. Hatırlayın, Devlet Bahçeli ‘seçimden sonra çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demişti. Bu bir ipucudur. Türkiye’nin değişmesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.