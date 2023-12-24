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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Sivas’ta basın açıklamasında, PKK ve YPG'nin Türkiye'yi basmaya hazırlandığını öne sürdü. Özdağ, TBMM'deki teröre karşı ortak bildiriyi de değerlendirdi.SİVAS (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, son üç gündür Kuzey Irak’tan gelen üzücü haberlerle Türk milletinin yüreği kan ağladığını söyledi.

Yaşanan hadiselerin aslında şaşırtıcı olmadığını ifade eden Özdağ, "Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daralıyor. Zafer Partisi olarak ülkemizin ağır bir kuşatma altında olduğu ve bu kuşatmanın her geçen gün daha da daraldığı konusunda aylardan beri ısrarla Türk devletini yönetmeye çalışan ve yönetemeyen kadroyu, Türk siyasetini ve Türk halkını uyarıyoruz. Ancak atılması gereken adımlar atılmadığı gibi Türkiye’yi ağır tehditlerle karşı karşıya bırakacak adımlar, hamleler ardı arkası kesilmeden gerçekleştiriliyor" dedi.

“SİLAHLI KUVVETLER İÇERİSİNDE AYRIŞMAYA NEDEN OLACAK POLİTİKALARI CESARETLENDİRMEK VATANA AÇIK ŞEKİLDE İHANETTİR.”

"15 Temmuz’da Türkiye’nin başına neyin geldiğini hepimiz gayet net hatırlıyoruz" diyen Özdağ, "Bir yandan PKK terör örgütü, öbür taraftan YPG adlı terör örgütü, Ege’de Amerikan kuvvetlerinin kuşatması, güneyde İngiliz, Fransız, Amerikan güçlerinin konuçlanması yaşanan bir ülkede Silahlı Kuvvetler içerisinde ayrışmaya neden olacak politikaları cesaretlendirmek vatana açık şekilde ihanettir. Birbirlerine Ankara’da, İstanbul’da, Kırıkkale’de sırtını dönemeyen teğmenlere hangi birlikle hangi düşmana karşı mücadele edebilirsiniz? Ülkemizin yakın geçmişte yaşadığı bir Balkan bozgunu vardır. Bunun nedeni ordunun içindeki nifaktır. Ülkemiz ağır bir kuşatma altındayken yine ağır tehditlerle karşı karşıyayken Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine hiçbir nifakın girmesine izin verilmemelidir. Bu konuda öncelikli sorumluluk Recep Tayyip Erdoğan ve sonra Milli Savunma Bakanındadır, Genel Kurmay Başkanındadır" diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ BASMAYA HAZIRLANMAKTADIRLAR.”

PKK'nın Kuzey Irak’ta Hakkari Dağ Komando Tugayı’na ait birliklerimizin üssüne yapmış olduğu saldırının gerçek kapsamı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını öne süren Ümit Özdağ, arkasındaki güç, verilen teknik desteğin de ortaya çıkacağını söyledi.

"Bu konuda bize ulaşan bazı ham bilgilerin netleşmesini ve yetkililer tarafından Türk kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz" diyen Özdağ, "Bu son gelişme de göstermiştir ki pkk ile operasyonel ve taktik düzeyde mücadele edilmekte fakat stratejik bir mücadele verilmemektedir. Her geçen gün pkk’nın ve ypg’nin lehine işlemektedir. Çünkü Irak ve Suriye’de pkk/ypg – ABD ittifakı netleşmiş durumdadır. Pkk ve ypg bu bölgelerde varlıklarını koruma, silahlı kabiliyetlerini ve yeteneklerini artırma ve zamanı geldiği zaman nasıl üslerimizi bastılarsa Türkiye’yi basmaya hazırlanmaktadırlar. Bunu yıllardan beri stratejik göç mühendisliği ile toplumsal dokusu bozulan ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehdidin ne olduğunu anlatırken yüzlerce kez ifade ettik. Görmemezlikten, duymamazlıktan gelinmeye çalışıldı. PKK ile artık stratejik mücadele dönemine girmesi kaçınılmaz olmuştur. Eğer içinden geçtiğimiz aşamada gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra pkk’yla stratejik mücadeleye girmez isek ne yazık ki böyle bir mücadeleyi Türkiye içerisinde yapmak zorunda kalırız. İnisiyatif böyle bir süreçte Türkiye’nin değil pkk’nın elinde olur. Türkiye kuşatılmış vaziyette. İçeride kurumsal yapısı ağır tahrip olmuş vaziyette. Terörle mücadelede deneyimli kadroları, liyakatli değil yandaşlığı ön plana çıkartan hükümet politikalarından dolayı emekliye sevk edilmiş durumda" diye konuştu.

MECLİS’TEKİ TERÖRE KARŞI BİLDİRİ

Öte yandan tüm bunlar yapılırken iç cephede de birliğin sağlanması lazım. Meclis’te düşünebiliyor musunuz; bu son terör olaylarının kınanması söz konusu olduğunu anımsatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "AKP – MHP – İyi Parti – Saadet Partisi kınama için bildiri veriyorlar. CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR’ın ne söylediğini duyan var mı aranızda? PKK terörünü kınıyor mu? Hayır, o da alkışlıyor" dedi.

Türkiye'nin sadece dışarıdan kuşatılmadığını, içeriden de ne yazık ki hançerlendiğini ifade eden Özdağ, "Buna rağmen ülkemiz yaşadığı bu ağır sorunları muhakkak aşacaktır. Biz, Zafer Partisi kadroları olarak devleti, uluslararası ilişkileri, güvenlik sistemini bilen hakim deneyimli kadrolara sahibiz. PKK terörü biter, bitirilebilir. Türkiye’nin etrafındaki çember kırılır ve Türkiye’ye yönelik örtülü istila sona erdirilebilir. Türk milleti buna muktedirdir. Türk devleti bunu gerçekleştirebilir" diye konuştu.