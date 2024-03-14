İstanbul'da 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda, gazetecilerin tanıklığında test sürüşü yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017'den bu yana durmuş bir proje olan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019'da yeniden başlatmıştı.

CHP’nin Ataşehir (Onursal Adıgüzel), Ümraniye (Aykut Erdoğdu) ve Kadıköy (Mesut Kösedağ) adaylarının da eşlik ettiği İmamoğlu, hattaki ilk test sürüşünü, basın mensuplarının tanıklığında gerçekleştirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar’dan hatla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, Ataşehir İstasyonu’ndan Finans Merkezi İstasyonu’na kadar gerçekleştirilecek test sürüşü öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıklama sonrasında test sürüşünü gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, vagon içinde de basın mensuplarıyla HIZRAY hakkındaki görüşlerini şöyle paylaştı:

“Bizim HIZRAY çalışmamız, yani Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü'ne, inşallah 55 dakikada yol alacak olan bu projemiz, İstanbul'u bir uçtan bir uca birbirine bağladığı gibi, 13 istasyon, zaten mevcutta var olan istasyonla bağlantılı bir hızlı raylı sistem. Ekstra bir maliyet, ekstra bir çalışma gerektirmeden orada böyle bir mevcut durumu faal hale getirerek, güçlü bir bağlantıyı sağlamış oluyor kentle. Çok özel bir durum. Çok keyifli bir iş. Arkadaşlarımın bu hassasiyetle bir tasarım yapması da çok değerli. Bakınız; bir şeyin daha altını çizmek isterim. Bunu çok konuştular. 2019 öncesi de konuştular. Mesela; üç katlı bir çalışma yapılmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam üstü, altı lastik tekerli araçlardı, ortası raylı sistemdi. Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda bir çalışma yürütüyor. Biz ısrarla şunu söylüyoruz: Hızla o ihtiyacı da büyük oranda ortadan kaldıracak ve gerçek anlamda raylı sistem ihtiyacını sağlayacak bir sistem. O üç katlı tasarımın tabii çalışmaları, fizibiliteleri yürümüş olabilir ama yani İstanbul için gerçek ve elzem olan ihtiyaç, bizim ortaya koyduğumuz HIZRAY ihtiyacıdır. Ki o üç katlı sistem, İstanbul'u boydan boya kucaklayan da bir sistem değil. Belli bir çerçevede, bildiğim kadarıyla Ataşehir'e kadar uzanan, öbür tarafta da İncirli'ye kadar uzanan bir hat. Ve yine lastik tekerlekli aracı destekleyen bir hat. Biz ise, günde 1,5 milyon insanın taşındığı, güçlü bir HIZRAY’ı orada dahil ediyoruz sisteme. Umarım onu da başarmak bize nasip olacak.”

Ataşehir’den Finans Kent İstasyonu’na başarıyla ulaşan tren, daha sonra yolcularını aynı hat üzerinden yeniden Ataşehir’e taşıdı.