Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Avşar, Armutlu Mahalle Muhtarı Kazım Bilir ve mahalle sakinleri, mahallelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Otobanı aratmayacak bir yolumuz oldu

Mahalle genelindeki çalışmalar ile ilgili konuşan Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Avşar, “Umurlu-Armutlu yolu karşı köylerin tamamını kapsayan bir yol. Dalama’ya kadar giden bu yol baya bir eskiydi. Köy yollarındaki en uzun hatlardan bir tanesi. Otobanı aratmayacak bir yolumuz oldu. Çiftçilerimiz olsun, karşı köye gidecek vatandaşlarımız olsun gerçekten rahatladılar. Buradan Özlem Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi.

Bu yol önceden devamlı bozuluyordu

Umurlu-Armutlu bağlantı yoluyla ilgili konuşan Armutlu Mahalle Muhtarı Kazım Bilir, “Bu yol önceden devamlı bozuluyordu. Şimdi ise otoban gibi, geniş bir yol oldu. Mahallemiz ve yan köylerle beraber bu yolu kullanıyoruz. Özlem Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yol yapılmadan önce salça bile kuramıyorduk

‘‘Umurlu’dan bir enerji Özlem Hanım’a’’ diyerek sözlerine başlayan Umurlu Mahallesi sakini Selma Dikmen, “Özlem Başkanımızı çok seviyorum. Yolumuz güzel oldu. Yol yapılmadan önce salça bile kuramıyorduk. Toprağın içindeydik. Şimdi yolumuz güzel oldu” diye konuştu.

Tozdan kurtulduk

Sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından tozdan kurtulduklarını ifade eden Umurlu Mahallesi sakini Şengül Koç ise, “Pencerelerimizi, kapılarımızı açamıyorduk. Salçalarımızı, biberimizi bile yol bittikten sonra yaptık. Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz. Allah razı olsun bir kere değil bin kere” diye konuştu.

Havaalanı yolu gibi oldu

13 yıldır Umurlu’da yaşadığını ifade eden Özcan Cesur, “Bu yolda önceden çok kaza oluyordu. Allah razı olsun başkanımız el attı. Yolumuz şimdi havaalanı yolu gibi oldu. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz memnunuz başkanımızdan. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerin derdiyle dertlenip, dertlerimize derman bulduğu için Allah yolunu açık eylesin” dedi.

Yolun önceden çok bozuk olduğunu söyleyen mahalle sakini Ömer Bayraktar ise, ‘‘Araçlarımız zarar görüyordu, şimdi böyle bir sorun kalmadı’’ sözleriyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Pencerelerimizi açabiliyoruz

Sözlerine Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek başlayan Azime Sevim ise, “Tozdan kurtulduk. Yol yapıldıktan sonra pencerelerimizi açabiliyoruz. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Bu yol evvelden toz topraktı. Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptı. O’ndan Allah razı olsun” dedi.

Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Çalışma öncesinde trafik kazalarının çok sık yaşandığına dikkat çeken Umurlu Mahallesi sakini Mehmet Vergili, “Şimdi çok güzel bir yol yapıldı. Yoldan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz. Bu yolda emeği geçen herkese Aydın halkı adına, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

