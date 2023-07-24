Edirne 1 .Amatör Lig’de mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Umut Yılber ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisi ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için kendisini yeniden Kültürspor’a kazandıran Kulüp Başkanı Evren Bulut ve yönetim kuruluna teşekkür eden Yılber, “Yeni sezonda takım arkadaşlarımızla beraber kapısından döndüğümüz takımımız Edirne Süper Amatör Ligi’ne taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.