L'Occitane 2021 yılında çıkan orman yangınları sırasında başladığı ve günden güne büyüttüğü ağaçlandırma bağışlarını TEMA Vakfı aracılığıyla Kilis-Gülbahar ağaçlandırma sahasında "L'Occitane En Provence Hatıra Ormanı"na dönüştürdü.KİLİS (İGFA) - L’Occitane kullanıcılarına doğum günü kampanyası ile hediye edilen fidanlar, yaklaşık 12 bin adede ulaşarak Kilis-Gülbahar ağaçlandırma sahasında bir hatıra ormanına dönüştü. Ülkemizde de sürdürülebilirliğe katkı yapan L’Occitane, TEMA Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de bir orman oluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

En büyük hedeflerinin Türkiye’de umutları her anlamda yeşertmek olduğunu söyleyen L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam, “Hepimizi derinden üzen büyük orman yangınları sonrasında hem var olan ormanlarımızı korumamız ve yaşatmamız hem de ülkemize yeni ormanlar kazandırmamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık. Bu farkındalıkla, TEMA Vakfı’na destek vererek yol almanın önemine inanıyorduk. TEMA Vakfı’nın ve L’Occitane severlerin de desteği ile ülkemizde bir orman oluşturmak bizim için önemli bir motivasyon oldu. Sürdürülebilir ve çevre dostu olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.