Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nde yürüyen merdiveni bakıma aldı. Yürüyen merdiven 25 gün hizmet veremeyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği 113 asansör ile 31 adet yürüyen merdivenin periyodik bakımlarını güvenli bir şekilde yaparak vatandaşların ulaşım konforunu arttırıyor.

Periyodik bakımların yanı sıra kullanım hatasından dolayı asansörlerde çıkabilecek arızalara da anında müdahale eden ve onarım hizmeti sunan Büyükşehir ekipleri, ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdivenler ile asansörleri kullanması için görev yapıyor.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nde yürüyen merdiveni bakıma aldı. Pano içerisindeki elektrik kontaklarının yönlerini değiştiren bir anahtar sistemi olan komponentlerin zamanla deforme olduğunu tespit eden ekipler, hemen harekete geçerek yürüyen merdiveni bakıma aldı. Bu kapsamda yürüyen merdivende elektrik tesisatı ve pano değişimi yapılacak.