Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı’nda başlatılan yenileme çalışmaları tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer almamasına rağmen kentin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeler kapsamında yer alan Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesi tamamlandı.

ESKİ VE YETERSİZ KALAN HİZMETLER YENİLENDİ

Uncalı Kent Mezarlığı’nda, cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla yenileme çalışması başlatılmıştı. Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birim ve tesisler modern koşullarda ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa edildi.

CAMİ, MORG, GASİLHANE VE OTOPARK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında gasilhane sayısı 2'den 6'ya, morg sayısı 12'den 36'ya yükseltilirken, 85 metrekarelik cami yerine 250 metrekarelik cami inşa edildi.

Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.