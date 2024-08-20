Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na tevdi edilen Mehmet Uncu teşkilat kurma çalışmalarına hız verdi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Atandığı günden beri Mardinlilerin büyük teveccühüne mazhar olan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu’ nun yönetiminde yer almak isteyen vatandaşlardan yoğun başvuru geldi.

Yeni bir jenerasyon ile birlikte Mardin'e yakışır çok daha iyi proje ve hizmetleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirten İl Başkanı Mehmet Uncu, "AK Parti 23 yıldır aşılamayan hedefleri gerçekleştirerek bu günlere kadar ulaşmayı başaran tek partidir. İnsan odaklı siyaset hamleleriyle mazlumun hep yanında oldu. Durmadan çalışan lideriyle birçok ilke imza atan AK Parti, ülkemizi en muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı başarmıştır. AK Parti kurulduğundan bu yana şehirlerin kalkınmasında ve millete hizmet yolunda durmadan çalışmış, büyük atılımlara öncülük yapmıştır. İşte bizlerde bu hizmetlerin heba olmaması ve daha da güçlü projelerin hayata kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AK PARTİ'MİZDE CANLA BAŞLA HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İl Başkanı Uncu, "Göreve atandığımız günden bu yana her kesimden il başkanlığımıza ziyarete gelen vatandaşlarımızın teveccühü görülmeye değerdi. Buna istinaden fiili olarak AK Parti'miz çatısı altında çalışmak isteyen değerli hemşerilerimizden de büyük talepler alıyoruz. Dava şuuruyla, canla başla AK Parti'mizde hizmet etmek isteyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. AK Parti'nin hizmet kervanında bulunmak, haktan yana halkımızın yanında olmak en büyük değerdir. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan her zaman kıvanç duyduk. Ülkemizde ve tüm dünyada mazlumun gür sesi olan Sayın liderimizle birlikte durmadan, yorulmadan yol almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.