Türkiye’de yerel düzeyde sürdürülebilir bir sivil mekanizmanın kurulmasını ve güçlendirilmesini amaçlayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de pilot illerden biri seçildiği ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı IPA II Sivil Toplum sektörünün lider kurumu olduğu proje kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve UNDP proje ekibi, 2 gün boyunca Manisa’da ağırlandı.

Proje ekibi ilk gün, ‘Sivil Katılım Görev Gücü ve Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı’ndaki hedeflerin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’na dahil edilmesi, uygulanması ve takibine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi üzerine toplantı düzenledi.

MASKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya; Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Ertuğrul Şafak, UNDP Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışman Neslihan Çankara, UNDP Saha Koordinatörü Serkan Gümüş, UNDP Proje İdarecisi Aylin Arıkan, UNDP Uzmanları Metehan Gültaşlı ve Baran Can Karadoğan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri, yetkili personel, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK temsilcilerinden oluşan Manisa Sivil Katılım Görev Gücü üyeleri katılım sağladı. Toplantının ilk gününde, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımın artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum- kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir ortam sağlanmasına yönelik eylem planı konuşuldu.

İkinci gün gerçekleştirilen toplantılarda ise, gençlik, kırılgan gruplar ve çevre ve iklim değişikliğini alanlarında sivil katılımın artırılmasına yönelik faaliyetler sivil toplum, belediye, kamu kurumları, kent konseyi, Ticaret ve Sanayi Odası ve üniversite temsilcilerinin katkılarıyla değerlendirildi. Proje ekibi ayrıca ‘Sivil Katılım Görev Gücü oluşumu ve Manisa Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı’nın belediye üst yönetimine aktarılması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste’yi ziyaret etti.