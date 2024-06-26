Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Miras Şehirleri Ağı toplantısına telekonferans yöntemi ile katılarak Muğla’yı anlattı.MUĞLA (İGFA) - Şehircilik alanında kentler arasında ortak projeler ve kardeş şehir programlarıyla sinerji oluşturma, önemli küresel gündemleri yerele ulaştırma ve yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda temsilini sağlama misyonuyla faaliyetlerini sürdüren UCLG-MEWA Karatay Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Miras Şehirleri Ağı toplantısı düzenledi.

Toplantıya telekonferans yöntemi ile katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla ilinin kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması, çok nedenli ve kapsamlı krizler karşısında dirençli şehirler oluşturulmasına dikkat çekerek antik medeniyetlerin merkezi olan Muğla’nın zengin tarihi mirasını koruma ve uluslararası bağlantılarını güçlendirme amacıyla yeni bir döneme girmeye hazır olduğunu belirtti.

Muğla'nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en değerli kültürel hazinelerinden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Aras, "UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Seydikemer ilçemizde bulunan Xanthos-Letoon Antik Kenti gibi değerlere sahip. Muğla Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesindeki alanların Yüzde 7'sine sahip bu da şehrimizin sadece bir tatil destinasyonu olmasının ötesinde, kültürel ve tarihi bir miras olarak da değerlendirilmesini gerektiriyor. UNESCO Geçici Miras listesinde bulunan kültürel miraslarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemli. UCLG Komitelerinin çalışmaları çok değerli ve üyelik süreçlerinin ardından bu komitelerde yer alarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanması için en yüksek katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.