Engelli kadın ve kız çocuklarının sporun gücünden yararlanarak fiziksel ve zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesi hedefiyle yola çıkılan “Spor ve İstihdam Olanakları ile Engelli Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi” projesi kapsamında tüm faaliyetler tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - EYDK ve Etkiyap Konsorsiyumu olarak, Birleşik Krallık İkili İş Birliği Programı desteğiyle, UNESCO Fit for Life spor programı ile uyumlu olarak tasarlanan engelli kadın ve kız çocuklarının sporun gücünden yararlanarak fiziksel ve zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması için gerekli veriyi toplama hedefiyle yola çıkılan “Spor ve İstihdam Olanakları ile Engelli Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi” projesi kapsamında tüm faaliyetler tamamlandı.

Projenin paydaşları, UNESCO Genel Merkezinde tüm faaliyetlerin tamamlanması ardından projenin lansman etkinliğini gerçekleştirmek için bir araya geldi. Etkinlikte; UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Genel Müdür Yardımcısı Gabriela Ramos, projenin sporun dönüştürücü gücünü vurgulayarak, “Ortaya koyduğu somut sonuçlarla bu proje, sporun gerçek ve kalıcı bir toplumsal dönüşüme yol açabileceğini kanıtlayarak dünya çapında gelecekteki projeler için bir örnek teşkil edecektir.” dedi.

Birleşik Krallık'ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Anna Nsubuga, projenin Birleşik Krallık için önemini vurgularken, projenin Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin iyileşmesi ve kalkınmasını destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün pek çok örneğinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, projenin toplumsal katılım, cinsiyet eşitliği ve ekonomik güçlenme açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti. Bu tür projelerin uzun vadeli başarısı için sürdürülebilir finansman olanaklarının, ulusal ve yerel yönetim politikalarına engellilik odaklı yaklaşımların entegre edilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Aybet, "Bu girişim, diğer bölgelerde benzer kapsayıcı programların geliştirilmesine rehberlik edecek önemli dersler sunuyor. Başka uluslararası örgütler için de emsal teşkil edecek.” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ie, projenin Gaziantep'teki sosyal kalkınmayı destekleyici rolünü vurgulayarak ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağını belirtti.

6 Şubat'ta asrın depremini yaşadıklarını ve asrın dayanışması ile iyileşmeye devam ettiklerini belirten Başkan Şahin, "Depremden en çok etkilenenler kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. UNESCO aracılığıyla, ‘sosyal etki tahvili' adını verdiğimiz yeni bir finansal modeli Gaziantep üzerinden dünyaya tanıtıyoruz. Bu model, 110 ülkeye örnek olacak. UNESCO, yaptığımız işi tüm dünyaya daha iyi anlatmamıza vesile oluyor. Projemiz çok kısa sürede bu aşamaya geldi. Bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde çalışarak kız çocuklarımız ve kadınlarımız için ampute kadın futbol takımının kurulmasını ve istihdamlarının sağlanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

EYDK Genel Sekreteri ve Etkiyap Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Söğüt, projenin çıktılarını ve proje ile elde edilen verileri projenin paydaşları ile paylaştı.