2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda son haftaya girildi. Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, öğrencilerin son haftayı nasıl değerlendirmesi gerektiği ve dikkat etmesi gerekenlerle ilgili hayati tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Her şeyden önce sağlığın önemli olduğunu hatırlatan Tözeniş, son hafta yeni konulara çalışılmaması, bunun yerine konulardaki eksikliklerin tamamlanması, zaman yönetimi ve sınav stratejisi belirlenmesine ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Başkalarının dayattığı başarı tanımlamalarının ‘başarı’ olarak alınmaması gerektiğini de vurgulayan Tözeniş, “Yorulduğunuzda dinlenmeyi bilin, yarışı bırakmayı değil” hatırlatmasında da bulunuyor…

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak yapılacak ve 3 milyonun üzerinde adayın gireceği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala, sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

17 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) olduğunu hatırlatan Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını sözlerine ekledi.