Üniversite adayları için tercih dönemi başladı ve doğru tercih yapmak büyük önem taşıyor. Öğretim Üyesi Dr. Fulya Kıvılcım, adayların doğru tercih yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken kriterleri sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite hayatı, kişisel gelişim ve kariyer için kritik bir süreç olduğundan, doğru üniversite seçimi yapmak oldukça önemlidir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fulya Kıvılcım, adayların doğru tercih yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken kriterleri sıraladı.

1. Kurumsallaşmış bir üniversite olması

2. Öğrenci başına düşen tam zamanlı akademik kadro farkındalığı

3. Zengin ve güçlü akademik kadro

4. Uzaktan ve Hibrit Eğitimdeki farkındalık

5. Çift Diploma İmkânı

6. Yandal Programları Olanakları

7. Akademik Danışmanlık Hizmeti

8. Zengin Kütüphane Kaynakları ve Veri Tabanı Alt Yapıları

9. Geniş Kapsamlı Burs İmkanları

10. Yurt dışı imkanlar ve Erasmus Değişim Programları

11. Sosyal imkanlar

12. Yabancı Dil Eğitiminin niteliği

13. Sertifika Programları

14. Öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler

15. Teorik eğitimin yanında uygulama olanakları

16. Sektörle iş birliği imkanları

17. Sosyal sorumluluk projelerine verilen önem ve farkındalık çalışmalarının desteklenmesi

18. Mesleki donanım sağlama ilkesi

Dr. Kıvılcım ayrıca, tercihlerin öncelikle adayların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulayarak, popüler bölümlerin veya aile baskısının değil, kendi yetenekleriniz ve ilgi alanlarınıza göre tercih yapılması gerektiğini belirtti.

Tercih döneminde adayların puanlarını değil, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun programları dikkate almalarını öneren Öğretim Üyesi Dr. Fulya Kıvılcım, bu sayede, doğru tercihler yaparak gelecekteki başarılarını ve mutluluklarını şekillendirebileceklerini söyledi.