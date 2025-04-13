Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın üniversiteli öğrencilere müjdesini verdiği, gençlerin açılması için gün saydığı Kampüs Mutfak kapılarını açtı.

SAKARYA (İGFA) - İk günden itibaren yoğun ilgi gören lokanta, Türkiye’nin dört bir yanından Sakarya’ya okumaya gelen binlerce öğrenci kaliteli, lezzetli ve güvenilir yemeği uygun fiyata alma imkânı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “Gençler bizim en kıymetli hazinemiz” diyerek sözünü verdiği Kampüs Mutfak, süratle tamamlanan hazırlık sürecinden sonra kapılarını binlerce öğrenciye açtı.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE SICAK YEMEK

Türkiye ve hatta dünyanın dört bir yanından Sakarya’ya gelen binlerce öğrenci bu lokantanın hizmete başlamasıyla kaliteli, lezzetli ve güvenilir yemeğe uygun fiyata ulaşma imkânı buldu.

Büyükşehir’in uzman kadrosu, büyük bir tecrübeye dayanan hizmet anlayışıyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan Kampüs Mutfak, ilk günden itibaren öğrencilerin ilgi odağı oldu.

AKŞAM 18.00’A KADAR HİZMET

Temiz, hijyenik ve sağlıklı koşullarda özenle hazırlanan 12-15 çeşit sulu yemek,Kampüs Mutfağın tezgâhına her gün saat 12.00’da çıkıyor ve akşam 18.00’a kadar hizmet aralıksız olarak devam ediyor.

MENÜDEKİ FİYATLAR İLGİ ÇEKİYOR

Menüler her gün farklı seçeneklerle zenginleştiriliyor.Öğrencilere özel fiyat tarifesiyleçorbalar ve tatlılar 15 TL, sulu yemekler 20 TL, tavuk yemekleri 25 TL, et yemekleri ise 40TL’den sunuluyor.

SADECE BİR YEMEK ALANI DEĞİL

Sivil vatandaşlar için ise farklı bir fiyatlandırma tarifesi uygulandığı Kampüs Mutfak’ta işlemler sadece kredi kartı ile yapılarak hizmetler hızlı ve pratik şekilde sunuluyor.

Kampüs Mutfak, yalnızca bir yemek alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşebileceği sıcak bir ortam da sunuyor. Hizmete talep ise her geçen gün artıyor.