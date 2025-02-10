Üniversite öğrencilerinin mesleki açıdan kendilerini geliştirebilecekleri İŞKUR Gençlik Programına başvurular başladı. İlk etapta 100 bin öğrencinin yararlanması planlanan programdan önümüzdeki yıl tam 1 milyon öğrencinin faydalanması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - İŞKUR, mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan gençlerin başvurularını almaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı İŞKUR Gençlik programına başvuru sürecinin bugün başladığını duyurdu.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1888934195818590257

İŞKUR Gençlik programıyla gençlerin kendilerini geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğu alanlarda tecrübe kazanabileceğini belirten Bakan Işıkhan, program kapsamında finansal okur yazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi sizleri çalışma hayatına hazırlayan önemli eğitimler alınacağını kaydetti.

Kısa vadeli sigorta primleriniz devlet tarafından ödenecek ve günlük 183 lira ödeme alınabileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Haftada en fazla 3 güne kadar yararlanacağınız programla ayda 15 bin 162 liraya kadar gelir elde edebileceksiniz. İŞKUR Gençlik programımızdan ilk etapta 100 bin öğrencimiz faydalanacak. Önümüzdeki 4 yılda ise tam 1 milyon gencimize bu programdan yararlanma imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.