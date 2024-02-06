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Donald Trump’ın Astroloğu olarak adını ülke sınırları dışına taşıyan Michaela Astro, birçok ülkede star isimler yanında cemiyet hayatının ünlü isimlerine, siyasetçilere verdiği danışmanlık hizmetiyle şöhretine şöhret kattı.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı öngörülerle her daim haklı çıkan Michaela Astro, son dönem en çok gündem olan İnci Taneleri isimli dizi filmi Astrolojik olarak yorumladı. Dizi filmin hazırlanışı yayın hayatına geçişi mutlaka bir Astrologdan yardım alınarak yapılmış diye düşünüyorum, senaryo, oyuncular ve işleniş yanında en ince ayrıntılar ele alınmış görünüyor ifadesinde bulundu. Ünlü Astrolog Michaela Astro “Dizinin yayın tarihi astrolojik açıdan çok Uygun açılara sahip. Bu sebepten ötürü bu senaryo ve oyuncular kötü bile olsaydı bu iş zaten tutacaktır. Orada pavyon hayatı ve Yılmaz Erdoğan’ın edebi dili bizlere adeta ders verir niteliğinde. Ama en büyük kozu senaryo ve oyuncuların çok güçlü oluşu ekstra değer kattı, bazı gerçekler yadsınamaz. Bunlar yaşamımızın bir parçası herkes kolejlerde ve dadılarla büyümedi. Hepimiz bir yerlerden geldik, benim pavyondan danışanım var bakanlardan da danışanım var ve bu pavyon hayatında daha büyük gerçekler de var ama ancak ekrana bu kadarı verilebilir. Ben oyuncularımızı ve yapımı yürekten kutluyorum” dedi. Dizi film yapımcılarını oyuncularınızın burcuna göre karakterlere yerleştirin bu önemli, o ruhu taşımak o karakteri çıkarmaktır ayrıca yayın tarihi açısından uzman bir Astrologdan destek alın vurgusunu yaptı.