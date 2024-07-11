Yeni ürün serileriyle yeni Galaxy AI özelliklerini inceleme olanağı bulan ünlü isimler, gece sonunda ünlü sanatçı Edis'in şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı. Samsung’un yeni Galaxy Z Serisi’nin yapay zeka destekli özelliklerinin yanı sıra hafif ve ince tasarımını ve şık renk seçeneklerini de beğeniyle karşıladı. İSTANBUL (İGFA) - Samsung Electronics Türkiye, Galaxy AI’ın en yeni özellikleriyle birlikte yeni Galaxy Z Serisi katlanabilir telefonlarını, Galaxy Watch Serisi akıllı saat modellerini ve Galaxy Buds3 Serisi kulaklıkları tanıttığı özel bir lansman davetine ev sahipliği yaptı.

Moda ve teknolojinin buluştuğu özel davet boyunca, Sözlü Çevirmen’den Not Asistanı’na hayatı kolaylaştıran birçok yeni Galaxy AI özelliğine katlanabilir ekranlarıyla yeni bir pencere açan Galaxy Z Serisi akıllı telefonlar deneyimlendi.

Ünlü snatçı Edis, mini konserle konuklara eğlence dolu anlar yaşattı

Sıla Türkoğlu, Didem Soydan, Umut Eker, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Mehmet Dinçerler, Tara da Viries, Hakan Hatipoğlu, Raisa Vanessa Kardeşler, Özlem-Gökhan Avcıoğlu, Mahmut Anlar, Koray-Tuğba Yavuzer, Dilara Sümbül, Berrin Yoleri, Bennu Gerede gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı davet boyunca, Galaxy AI dünyasının mobil yenilikleri ile Galaxy Z Serisi’nin ince, hafif ve şık tasarımı ilgi çekti.

Konuklar, deneyim alanlarında yeni ürün serileriyle yeni Galaxy AI özelliklerini inceleme olanağı buldu. Gecenin sonunda ünlü sanatçı Edis, şarkılarıyla konuklara keyifli anlar yaşattı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir ise, konuklara Galaxy Z Serisi ve giyilebilir ürünlerin yenilikçi özelliklerini aktardı. Azdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün, katlanabilir teknolojide, yeni Galaxy Z Serisi ve yeni ekosistem cihazlarımızla Galaxy AI’ın ulaştığı yeni sınırları sizlerle paylaşıyoruz. Galaxy Z Serisi’nin kendine özgü form faktörü ve mobil cihaz kullanım tarzına getirdiği esneklik, akıllı telefonlarda ilk gelişmiş dahili AI deneyimi sunan Galaxy AI yenilikleriyle buluştuğunda yepyeni bir mobil deneyim ortaya çıkarıyor. Galaxy Z Serisi, artık daha ince, daha güçlü ve hafif,” dedi.