Türk Kızılay’ın “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına ünlü isimler destek verdi; Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Hande Subaşı gibi isimler kan bağışlayarak toplumu harekete geçmeye çağırdı.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay’ın, Türkiye’nin kan ihtiyacını gönüllü bağışlarla karşılamak için yürüttüğü “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına ünlü isimlerden destek geldi.

Yaz aylarında artan sıcaklıkların kan bağışlarını azalttığı dönemde, Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Hande Subaşı, Deniz Uğur, Berk Ali Çatal, Gökberk Demirci, Tolga Güleç, Burcu Kıratlı, Demet Şener ve Taner Rumeli hem kan bağışladı hem de vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Nazlı Çelik, “Kan vermenin değeri, hastaneye düşmeden anlaşılmıyor. Paylaştıkça çoğalıyoruz” derken, Cem Öğretir, “Küçücük bir işlemle bir başkasına candan bağlanın” çağrısı yaptı.

Hande Subaşı, Kızılay’ın köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Deniz Uğur, “Kısa süren bu işlemle umut olabiliriz” dedi.

Berk Ali Çatal, “Hepimiz birbirimize candan bağlıyız” mesajını verdi. Gökberk Demirci, kan bağışının hayat kurtardığını belirtirken, Tolga Güleç, lösemi hastaları gibi ihtiyaç sahiplerine dikkat çekti. Burcu Kıratlı, “Üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

Demet Şener, bağışın manevi huzur verdiğini, Taner Rumeli ise Kızılay Kan Bağış Merkezlerine katılım çağrısı yaptı.

2025’TE KAN BAĞIŞLARI YÜZDE 8,5 ARTTI

Türk Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi ve mobil ekipleriyle 365 gün kan bağışı topluyor.

2025’in ilk altı ayında 1 milyon 489 bin 719 ünite kan bağışı alınarak, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 8,5 artış sağlandı. Geçen yıl 1 milyon 373 bin 166 ünite kan toplanırken, bu yıl 116 bin 553 ünite fazla bağış alındı.