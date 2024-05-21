Geçtiğimiz Pazartesi, 77. Cannes Film Festivali'nde The Apprentice filminin gösteriminde Candice Swanepoel'dan Nina Meurisse'e kadar birçok ünlü isim, Messika mücevherleri ile kırmızı halıda göz kamaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, kırmızı halıda Bright Falcon yüksek mücevher kolyesi ve Diamond Wave yüzüğü ile göz alıcıydı.

Alman model Toni Garrn, Beyond the Light koleksiyonundan Akh Ba Kha yüksek mücevher küpeleri, yüzüğü ve Diamond Catcher yüzüğü ile şıklığını tamamlayarak muhteşem bir görünüm yarattı.

Fransız model ve oyuncu Thylane Blondeau, Desert Bloom ve Twisted yüzüklerini Ophelia küpeleri, Shards of Mirror bileziği ile kombinleyerek nefes kesici bir duruş sergiledi.

Fransız oyuncu Nina Meurisse, Move Impérial küpeleri ve Fiery yüzükleri ile kırmızı halıda ışıldadı.