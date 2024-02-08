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Güzel oyuncu Şebnem Özinal, 8 Mart tarihinde beyaz perdede gösterime girecek olan rol aldığı “Hayatımız Roman” isimli filmin heyecanını yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Çanakkale, Lâpseki’de roman mahallesinde çekimleri tamamlanan “Hayatımız Roman” filmi için en eğlenceli setimdi ifadesinde bulundu. Altın Adam Medya yapımcılığında ve usta yönetmen Savaş Sancak tarafından çekilen “Hayatımız Roman” filminin başarılı oyuncusu Şebnem Özinal “Filmin oyuncu kadrosu çok çok iyi tüm karakterler rollere çok uygun şekilde seçildi. Yönetmenimiz senaryoyu seyirciye geçirmek için elinden gelen çabayı sarf etti ve son derece sıcak samimi gerçekten romanları anlatan belki de ilk kez böyle bir film çekildi. Ben bu filmi çok gerekli olduğunu düşünüyorum romanların da bu filme yakından ilgi göstereceklerini düşünüyorum oradaki yaşam gerçekten çok değişik bunun gösterilmesi adına da filmin seyirciyi avucuna alacağını düşünüyorum” dedi.

Savaş Sancak yönetmenliğinde “Hayatımız Roman” isimli sinema filminde Şebnem Özinal yanında Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Gözde Cığacı, Dilara Büyükbayraktar, Arzu Yanardağ, Sarp Bozkurt gibi önemli oyuncular kadroyu oluşturdu. Usta oyuncu Şebnem Özinal, ilk başta oyuncuların çok etkili olacağını düşünüyorum seyirci üzerinde, herkes rolünün tam anlamıyla hakkını verdi şu dönemde yapılan sinema filmlerine baktığımızda çok içten samimi ve gerçek bir hikâye, çok titiz ve detaylı çalışıldı karşılığını da seyircinin ilgisi ile alacağını düşünüyorum vurgusunu da yaptı.