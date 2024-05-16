2024 Voleybol Milletler Ligi Antalya’da başladı. Filenin Sultanları, ilk maçını Japonya ile oynadı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de millilere destek için tribündeydi.ANTALYA (İGFA) - Filenin Sultanları, Antalya’da düzenlenen 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde ilk maçını Japonya ile oynadı.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de millilere destek için tribündeydi.

Maçı Vodafone koltuklarından takip eden ünlü oyuncu, “A Milli Kadın Voleybol Takımımız geçen sezon elde ettiği şampiyonluklarla bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde de güzel sonuçlar elde edeceklerine şüphem yok. Biz de onları bu akşam Japonya ile oynanan ilk maçta tribünlerden destekledik. Kadın voleybolcularımızla gurur duyuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Vodafone’un da desteğiyle kadın voleybolunda daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.