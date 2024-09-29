Ünlü oyuncular, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay’ın “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına desteğini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasını sürdürüyor. Her gün yaklaşık 1200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, tüm kan gruplarında yeterli stok seviyesini korumak için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ulaşma hedefiyle çalışıyor.

Bu kapsamda ünlü oyuncular Açelya Akkoyun, Atakan Özkaya, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Hakan Yılmaz, Sadi Celil Cengiz, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak ve Ufuk Özkan Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu. “Birbirimize Candan Bağlıyız” diyerek Kızılay’ın kan bağış kampanyasına destek veren ünlü isimler, bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekti ve yalnızca 15 dakika ayırarak kan ihtiyacı olan hastalara umut olma çağrısı yaptı.

Sanatçılar, geçtiğimiz yaz aylarında da Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermiş ve mevsimsel olarak düşen kan bağışlarına dikkat çekmişlerdi. Ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren ve Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla’nın kan bağışında bulunarak yaptığı çağrı kamuoyunda yankı uyandırdı ve ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladı.

KAN BAĞIŞI İÇİN 15 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Türk Kızılay, hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan bağışlamak isteyen 18-65 yaş arası sağlıklı vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla genellikle 15 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.