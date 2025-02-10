Epilepsiye yönelik toplumsal ön yargıları kırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla ünlü oyuncular Aybüke Pusat ve Serkay Tütüncü, 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçileri oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından 9 yıldır sürdürülen "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına gönüllü olarak destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aybüke Pusat ve Serkay Tütüncü, toplumun epilepsiye karşı bakış açısını değiştirmek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncular 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mesaj verdiler.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin yaptırdığı Epilepsi Farkındalık Araştırması’na göre, Türkiye’de 15 milyon kişi, bir yakının epilepsi hastası biriyle evlenmesini istemediğini ifade eden Aybüke Pusat, "Bu ön yargıları yıkmak için hep birlikte farkındalık oluşturalım ve epilepsili bireylerin evlenip çocuk sahibi olabileceğini çevremize anlatalım” çağrısında bulundu.

Serkay Tütüncü ise, araştırmaya göre 9 milyon kişinin ‘işveren olsam, epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ savıyla karşılaştığını ifade ederek, "Bu inanılır gibi değil! Epilepsili bireyler çalışabilir ve işlerinde başarılı olabilirler. Bu farkındalığı artırmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında 2025 yılı ‘Mor Alarm’ yılı ilan edildi" dedi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek ise, değerli oyuncularımız Aybüke Pusat ve Serkay Tütüncü’nün, farkındalık kampanyasına olan desteği, epilepsiye yönelik ön yargıları yıkma mücadelesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Türkiye’de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası ve yakınları ön yargılar nedeniyle evlenmekten iş bulmaya kadar birçok zorlukla karşılaşıyor. İşte bu yüzden 2025 yılını ‘Mor Alarm’ yılı ilan ettik. Farkındalığın artırılması için herkesi önce kendi bakış açısını değiştirmeye, ardından da çevresine bu bilinci yaymaya davet ediyoruz" diye konuştu.