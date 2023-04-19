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Akçay Babacan Cafe’de sahne alacak olan Susam, 24 Nisan akşamı Akçay’lıları söylediği kıpır kıpır şarkılarıyla coştururken, söylediği aşk şarkılarıyla mutluluğu tekrar yaşatacak.

Taverna müziğinin usta sesi Arif Susam, 24 Nisan'da Balıkesir'in Akçay ilçesinde sahne alacak. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - 1980’li yıllarda ve 1990’lı yıllarda çıkardığı kasetlerle satış rekorları kıran Taverna müziğinin buğulu sesi olarak tanınan ve söylediği şarkılarıyla aşıkların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Arif Susam Balıkesir Akçay’da ilk kez sevenleriyle buluşacak.

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